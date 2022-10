Dicen que para el amor no hay edad, pero un abuelito de 87 de los Estados Unidos ha llevado este dicho a un nuevo nivel cuando sorprendió a toda su familia al volver a contraer matrimonio con la mejor amiga de su esposa muerta. La historia de esta particular boda fue compartida en TikTok, red social donde no tardó nada para convertirse en tendencia, armando un intenso debate en los comentarios.

Una boda “incómoda”

El video fue compartido en la plataforma virtual por la nieta del octogenario Sophia Angelatakis (22), quien tomó el momento con mucho humor: “la tercera vez es un encanto a los 87, supongo”, se lee en el video para enterarnos que la fiesta sería a lo grande e, incluso, hubo lanzamiento de liga.

Mientras que en el mensaje insertado del video viral nos topamos con un texto lleno de sarcasmo respecto a la boda de su abuelo: “cuando tu abuelo se casa con la mejor amiga de su exesposa”.

El video se ha vuelto todo un éxito en TikTok, recolectando más de 6.7 millones de reproducciones y vemos a la novia un tanto nerviosa, luciendo un pulcrísimo vestido blanco, escoltada por una mujer con bastón. Pero el momento es “animado” con el canto de los grillos, lo que delata la incomodidad de muchos en la iglesia.

Mira aquí el video viral

Aparecen las damas de honor con vestidos color óxido portando ramos de flores, todas sonrientes; mientras que el flamante novio va acompañado de sus padrinos.

El lanzamiento de liga

Luego, pasamos al momento de la fiesta en el que los esposos bailan muy animados, pero en una publicación de actualización vemos el lanzamiento de la liga, a lo que la nieta del hombre bromea: “desearía haberme blanqueado los globos oculares después de que me quitó la liga”, otro reflejo que no la estaba pasando bien con la decisión de su abuelo.

Su incomodidad no era exclusiva, pues se escucha decir a un hombre respecto al bizarro momento: “si la liga se hubiera acercado a mí, me habría alejado”, a lo que ella agrega: “eso es repugnante, hermano”.

Y es que la molestia de Sophia radica en que la exesposa de su abuelo es, precisamente, su abuela fallecida y el hombre contrajo nupcias con la mejor amiga de esta, aunque no nos revela cuánto tiempo ha pasado desde que empezaron a salir, así como tampoco sabemos la fecha ni el año en que la señora perdió la vida.

Comparten experiencias similares

De hecho, en comentarios, muchos contaron experiencias similares: “mi abuelo se casó con la hermana de mi abuela después de su muerte”, “mi papá se casó con la esposa de su hermano muerto, ella fue la tía Kathy toda mi vida”, “mi bisabuelo se casó con su nuera. A acompañó por el pasillo en su primer matrimonio. Ahora bromea diciendo que la aceptó de vuelta”, “¿una boda en toda regla con fiesta nupcial? Nunca superaré esto”.