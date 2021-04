El video viral del amable gesto de un adolescente de Fresno (California), en Estados Unidos, hacia un vagabundo en un Taco Bell se convirtió en lo más visto en TikTok y más de una red social. Michael Moreno, un estudiante de la escuela San Joaquin Memorial High, acababa de salir de clases cuando decidió comprar algo de comer en conocido fast food.

Fue en ese momento que un hombre llamado Vance se acercaba a los autos para pedir dinero y juntar lo suficiente para un pasaje de autobús que le permita volver a su motel. Mientras otros clientes de la línea de autoservicio ignoraban al indigente, el joven de 16 años bajó la ventana de su vehículo y le preguntó al hombre si tenía hambre.

Con una mirada de gratitud y sorpresa, Vance asintió con la cabeza. Moreno dijo que iba a comprarle tres tacos suaves y una bebida, además de pedirle que lo esperara al otro lado del estacionamiento para entregarle su pedido. Pero su acto de benevolencia no acabó ahí, ya que abrió la parte trasera de su camioneta para que pudieran comer juntos.

“Tenía mucho tiempo libre ese día, y tenía una mirada de que no la estaba pasando bien. Me di cuenta que quería hablar con alguien. Parece que la gente en esas mismas circunstancias, no siempre tienen alguien con quien conversar. Así que hablamos y me la pasé escuchándolo la mayor parte del tiempo”, dijo el protagonista del video viral de TikTok .

En declaraciones al diario The Fresno Bee, Moreno reveló que Vance –a quien todos llaman Uncle Joe (Tío Joe, traducido al español) – le contó que ha vivido toda su vida en la mencionada ciudad de California , pero que conoció a la que fue su esposa en un viaje a la costa. También le dijo que tenía tres hijas adoptadas y una biológica.

Si bien precisó que no le hizo muchas preguntas, Moreno contó que Vance simplemente se abrió con él y le confesó detalles sobre su pasado. “Parece que tuvo una vida dura, y no siempre fue su culpa el que haya terminado en donde está ahora. Seguramente tuvo mucho que ver, pero también me dijo que está trabajando para mejorar su situación”. agregó.

“Me pareció súper genial escuchar su historia ”, manifestó el joven sobre su encuentro con Vance que fue grabado el pasado 16 de abril por la usuaria @itzelmartinez_1 de TikTok , quien se encontraba en el estacionamiento del mismo Taco Bell donde transcurrieron los hechos vistos en el video viral, y replicado en más de una red social con gran éxito.

“Al sujeto que estuvo en el Taco Bell en Fresno, California, al frente del Dutch Bros. en McKinley que le compró comida a este hombre y se sentó con él en la parte trasera de su camioneta para conversar. Solo quiero que sepas que eres un enviado del cielo”, se le oye decir a la mujer con una voz robótica en el video viral que compartió en TikTok .

Moreno señaló que no tenía idea de que estaba siendo filmado y que no conoce a la autora del video viral de TiKTok . Es más, ni siquiera supo de la grabación hasta que un amigo le preguntó un par de días después si había estado en un Taco Bell y le envió las imágenes, que sorprendieron enormemente tanto al adolescente como a su familia.

“Estoy muy orgullosa de él, le dije que era un buen chico. Hemos hablado en casa sobre si uno quiere ayudar a alguien, en ocasiones hay que interactuar con ellos. Uno no puede simplemente resolver este tipo de problemas con dinero. Uno tiene que demostrar que en verdad le importa”, dijo Sally Moreno, madre del protagonista del video viral .

Basándose en los comentarios en TikTok , Michael Moreno señaló que cree que uno de las razones detrás del éxito del video viral es que a muchas personas también les hubiera gustado ayudar a alguien menos afortunado que ellos, pero que la mayoría de veces uno evita hacerlo debido a la cautela de intentar establecer una comunicación con un extraño.

“Solo si es seguro, animaría a la gente a hacerlo. Yo me encontraba en un estacionamiento en plena tarde con varias personas. Me sentí seguro. No todos los indigentes son gente mala. Pero no todas las partes son buena gente”, reflexionó Moreno, quien dijo que él y Vance hablaron por alrededor de 45 minutos antes de despedirse para seguir sus caminos.

Si bien no está seguro de volver a ver a Vance, el adolescente dijo que disfrutó mucho la conversación que sostuvieron y que no dudaría en saludarlo si el camino de ambos se vuelve a cruzar. “No todos los indigentes o los que viven en un motel son drogadictos. Están haciendo lo mejor que pueden”, finalizó el buen samaritano.