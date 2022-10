Le tocó pasar por un divorcio y pudo sobreponerse a ello haciendo algo que muy pocas personas se atreverían: limpiar tumbas. Eso realmente le sirvió como terapia. Hablamos de Alicia Williams, una mujer de Estados Unidos, que actualmente tiene muchos seguidores en TikTok (@ladytaphos) por lo que realiza.

La mujer de 42 años, en diálogo con The US Sun, contó que, tras la difícil separación, regresó a la casa de su madre con sus cuatro hijos. Como estos pasaban la mayor parte de sus vacaciones con su padre, ella se quedaba sola en Virginia y eso fue muy complicado.

“Porque he estado con ellos desde que nacieron, he estado en casa con ellos desde que nacieron, fue un ajuste doloroso”, aseveró. “Fue difícil cuando no estaban allí y, como la mayoría de las mamás, me perdí en la maternidad. Estaba mentalmente en un mal lugar”, recalcó.

La idea de limpiar tumbas

Es así como empezó a ver videos de un reparador de lápidas. Como investigó y se dio cuenta que ese trabajo era difícil de hacer, se concentró en limpiarlas, pues “era más fácil”. En un inicio, Alicia limpiaba las lápidas de familiares fallecidos, pero luego sintió que necesitaba hacer más, razón por la cual se comunicó con cementerios locales, que, eventualmente, le dejaron realizar el aseo.

“La limpieza de lápidas me llamó la atención, y cuando me topé con ella, sentí que era algo que tenía que hacer. Me dio algo que esperar todos los días que no era parte de la maternidad o pelear con mi ex. Siempre me he referido a eso como mi terapia. Es un proceso de curación metafórico. Salía y fregaba una piedra y maldecía y gritaba y lloraba y luego regresaba y estaba limpio. Subconscientemente, sanó mi alma”, manifestó, siempre según la citada fuente.

La limpieza de tumbas salvó la vida de Alicia, quien aseguró que estar en el cementerio le recordó “que todos vamos a terminar aquí en alguna parte. Vale la pena vivir tu vida, no importa cuán corta sea o por lo que pases, pero vale la pena. Tenía que encontrar una manera de hacer que cuente”.

“Durante mucho tiempo, fue el único lugar en el que me sentí cómoda porque estaba muy abatida emocionalmente y era muy reactiva a todo y sentía que todos a mi alrededor se habían asociado con mi ex. Y me sentí segura [en el cementerio] porque esta gente no me iba a preguntar nada. Me encuentro, aunque no esté limpiando, caminando entre las piedras y les hablo y son parte de ellos y yo soy parte de ellos. Me da un propósito como si tal vez valiera la pena quedarme”, confesó.

¿Cuántas lápidas puede llegar a asear en un día?

Ella puede llegar a asear entre 10 y 15 piedras en un día. Esa labor hace que esté durante horas en el cementerio. “Tengo una que acaba de llegar al punto en que está limpia, he estado trabajando en ella durante tres años y medio”, indicó. “No las froto una y otra vez, pero las trato con el proceso de vez en cuando. Lo comparo con el cuidado de la piel”, precisó.

Al principio, sus hijos no comprendían lo que pasaba, pero poco a poco entendieron la actividad que realizaba. Durante la pandemia de covid-19, visitar el cementerio se convirtió en el único lugar donde podían tomar aire fresco sin estar cerca de otras personas. “Todos tienden a ir, pero a algunos les gusta más que a otros”, sostuvo.

La popularidad en TikTok

Como Alicia Williams optó por grabarse limpiando las tumbas y a hablar sobre la persona enterrada, comenzó a ganar seguidores en TikTok. Hoy en día, ya cuenta con más de 2 millones. Una cifra simplemente sorprendente. Casi todos sus videos son virales.

Pero lo que le hace muy feliz es haber encontrado una actividad que le ayude a afrontar el divorcio. “Estoy realmente agradecida de que, en lo que fue el peor momento de mi vida, encontré una manera de levantarme”, dijo. “El peor momento de mi vida se convirtió en algo realmente bueno. Estoy en este punto en el que el mundo está en la palma de mis manos por esto. Tuve suerte y es porque estaba pasando por un infierno. No creo que me hubiera inspirado para hacer esto si no estuviera mentalmente en un lugar tan malo”, sentenció.

