Micaela Scapino es una joven argentina que recientemente rentó un apartamento en Nueva York a través de una conocida aplicación de alojamientos. Al llegar, se sorprendió al descubrir que la vista desde la ventana de su habitación no era lo que ella esperaba. Mediante su cuenta de X reveló detalles del incidente, haciendo comentarios sobre la inesperada razón detrás del bajo precio de la vivienda. “¿Me pregunto por qué mi Airbnb en Nueva York me salió tan barato si solo tengo esta vista desde la habitación?”, escribió, mostrando una foto de la insólita situación.

En la imagen publicada por la chica, se observa que, justo en frente de su habitación, se ubicaba un extenso cementerio, algo que un turista difícilmente esperaría encontrar al llegar a un alojamiento en la ciudad estadounidense conocida como la Gran Manzana.

Los usuarios reaccionaron con humor ante lo ocurrido. Muchos de ellos bromearon sobre la “suerte” de la joven y algunos se preocuparon por cómo afectaría esta vista su descanso.

Micaela no tuvo problemas en responder con optimismo: “Llegué a las 9 am y para las 5 de la tarde ya había metido 22 mil pasos, y ahora después de merendar vuelvo a salir porque me falta recorrer Times Square y la 5.ª avenida. Yo hoy voy a dormir como un oso, no hay espíritu que me lo impida”.

Otros internautas intentaron consolarla haciéndole saber que seguramente tendría mucho silencio en el apartamento que había alquilad, a lo que ella respondió: “Mientras los vecinos no molesten, no le doy pelota eh. El resto del departamento es divino, me dejaron hasta galletitas y cápsulas de café. Con lo que voy a dormir hoy, si me posee el diablo a las 3 am no me entero”.

Por supuesto, no faltaron quienes prefirieron burlarse del hecho con comentarios ingeniosos. “Viene con mucha paz”; “Ojota, no está tan mal por el silencio, entra mucha luz (natural y espiritual) y están todas mirando para el otro lado” o “¡Aprovecha! Los vecinos son tranquilos!”, escribieron las personas.

¿Cuánto cuesta alquilar un apartamento en Nueva York?

El costo promedio de alquiler de un apartamento en la ciudad de Nueva York varía mucho dependiendo de varios factores, como el tamaño del apartamento, la ubicación, las comodidades y las condiciones actuales del mercado.

Aquí algunos factores que pueden determinar su precio:

Estudio: Entre $1.500 y $3.000 por mes

Apartamento de una habitación: Entre $2.000 y $4.000 por mes

Apartamento de dos habitaciones: Entre $3.000 y $6.000 por mes

Apartamento de tres habitaciones: Entre $4.000 y $10.000 por mes

Los barrios más caros para alquilar un apartamento en Nueva York son Manhattan, Brooklyn Heights y DUMBO. Los barrios más asequibles incluyen Staten Island, el Bronx y algunas partes de Queens.

Es importante tener en cuenta que estos son solo promedios y que el precio real de un apartamento puede ser mayor o menor dependiendo de tus necesidades específicas.

