Una mujer de Estados Unidos decidió alojarse en un Airbnb reservado por su madre, pero cometió un terrible error: no pidió fotos del lugar. Esta decisión la llevó a quedarse en un alojamiento que la dejó tan confundida como asustada. Caitie, identificada en la mencionada plataforma como @lovenapsmorethaniloveyou, compartió un video revelando detalles de su experiencia. En poco tiempo, su testimonio superó las 70 mil reproducciones y generó todo tipo de comentarios entre los usuarios.

Al iniciar su video, Caitie explica que quedó sorprendida por lo que encontró en el lugar reservado por su madre. Al abrir la puerta, encontró una casa con temática de perros, con follaje falso en el techo, numerosos carteles de cachorros, huesos protésicos y juguetes para canes fijados a las paredes.

“Se pone más espeluznante”, señala la joven, antes de mostrar una escena que parece sacada de una película de terror: un disfraz de perro crucificado colgando del techo.

“Tenemos un perro peludo atado al techo”, dice Caitie, al mismo tiempo que muestra una máquina recreativa, más juguetes de peluche para perros, enormes cuadros y un televisor montado en la esquina.

Al caminar hacia el baño, muestra una cortina de ducha con forma de perro. En el primer dormitorio, hay otro peluche pegado al techo, con los ojos mirando directamente a la cama.

La estadounidense sigue explorando el lugar y muestra una almohada de galleta sonriente pegada a la esquina superior de una pared y un oso de peluche atado. Luego, se pueden ver más carteles de perros de diversas razas decorando las paredes del dormitorio.

Al subir las escaleras, Caitie se encuentra con otra elección de decoración única: más follaje artificial en las paredes y otro disfraz de furry en posición de maniquí al pie de las escaleras.

En otro dormitorio, la chica encuentra un enorme póster de un carlino y luces navideñas. Finalmente, muestra el patio trasero, donde hay varias estatuas de perros alineadas a lo largo de una cerca, y un tubo metálico para que jueguen los cachorros.

Caitie menciona que no había visto fotos de la casa antes de llegar y que el propietario no fue sincero en su anuncio, ya que no mostró los disfraces peludos colgando del techo.

Los espectadores del video de Caitie se mostraron tan horrorizados como ella. Algunos hicieron comentarios sobre la decoración temática, mientras que otros expresaron su incredulidad de que alguien en su sano juicio reservara un lugar así.

“Todavía estoy sorprendido de que mamá lo haya descubierto y haya dicho: sí, ESTE es el lugar indicado”, escribió un internauta.

“Oh, DEFINITIVAMENTE hay cámaras allí”, advirtió otro.

¿Que tener en cuenta antes de reservar en Airbnb?

Hay muchas formas de hacerte una idea clara de un lugar sin tener que visitar la propiedad: