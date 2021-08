Un estudiante mexicano se armó de valor para enfrentar a su profesor en plena clase virtual. Al parecer, el método de enseñanza del profesor no era el óptimo, y se había llenado de estrés y ansiedad después de tan solo una semana de clases. El video se volvió viral en las redes sociales.

Cuando comenzó la pandemia del coronavirus (COVID-19), cientos de miles de estudiantes en todo el mundo quedaron encerrados en sus hogares sin poder asistir a clases. Eventualmente, las escuelas y universidades optaron por el método virtual para continuar con su plan de estudios, ante la incertidumbre de la evolución del virus.

Así, las jóvenes promesas de México volvieron a sus estudios, pero entre el nuevo método de enseñanza y la poca experiencia con las nuevas tecnologías de los maestros, generó aún más incomodidad entre los alumnos. Uno de ellos identificado como Alex García, decidió no quedarse callado ante ello.

“Ejerce demasiada presión y eso que apenas llevo una semana de conocerlo, y quien me conoce de aquí sabe que soy muy buen alumno y que soy muy participativo, enserio que son muchas ventajas, pero con usted no puedo”, comentó en el video según Milenio.

El profesor, que hasta ese momento no había recibido ninguna queja de sus demás alumnos, quedó atónito ante la declaración del joven. Después de que este le dijera que de verdad no puede con su método de enseñanza, el profesor le increpó que en realidad él no quería que nadie le pregunte ni le presione.

“No, de hecho me gustan los profes estrictos”. El final de este enfrentamiento no fue grabado, por lo que no se sabe que es lo que pasó con el profesor y el alumno luego de eso. El video se volvió rápidamente viral en las redes sociales y dividió a la audiencia entre aquellos que apoyaron a Alex de los que pensaban que exageró un poco.

