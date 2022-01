En redes sociales ha generado tremenda conmoción la historia de amor que nació en prisión. Una mujer de Reino Unido se enamoró de un hombre acusado de participar en una serie de robos. Pasó el tiempo y ahora el ladrón le propuso matrimonio al día siguiente de su liberación. Como era de esperarse, el singular caso se viralizó en Internet.

El inició de todo

En el mes de agosto de 2020, Breah Sutton comenzó a charlar por teléfono con Harley Webb, quien se encontraba en la cárcel, luego de que una amiga, que también estaba “saliendo” con un recluso, los puso en contacto.

Después de intercambiar numerosas llamadas, mensajes, cartas y lujosos regalos, Breah y Harley decidieron iniciar una relación sentimental, a pesar de que no se vieron en persona durante ocho largos meses, según detalla Daily Mail.

La primera visita

Una vez que se levantaron las restricciones por coronavirus que prohibían las visitas a la prisión, Breah Sutton lo visitó por primera vez en mayo de 2021. En dicha reunión, la mujer sorprendió a Harley y le indicó que se había tatuado su inicial en las costillas.

“La primera vez que nos abrazamos fue tan surrealista, estaba llorando, no parece real. Es como si estuviera viviendo un sueño”, recordó Sutton.

Se compromete con el ladrón

El 10 de enero, Harley Webb consiguió su libertad y solo 24 horas después demostró que estaba listo para dar el siguiente paso. Por ello, el hombre británico le propuso matrimonio a Breah Sutton “en un parque con un espectáculo de fuegos artificiales”.

“No tenía ni idea. Todo el mundo suponía que me propondría matrimonio, pero yo no quería hacerme ilusiones, así que no me lo esperaba. No pensé que lo haría porque no había tenido tiempo de conseguir un anillo”, sostuvo Breah.

Los planes a futuro

Ahora, la pareja disfruta el tiempo al máximo y ya quieren ahorrar para su propio lugar una vez que termine la libertad condicional de Harley en unos meses, dependiendo de su comportamiento.

“Es una locura finalmente estar juntos después de solo visitas y llamadas telefónicas durante tanto tiempo, pero es como si nos conociéramos desde siempre, no hay momentos incómodos ni nada”, manifestó Breah Sutton, de 22 años.