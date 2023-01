Qué difícil se hace disfrutar de la vejez cuando estamos alejados de nuestra familia o sufrimos la muerte de un ser querido. Muchísimas personas incluso llegan a esta etapa de la vida y, en lugar de aprovecharla al máximo, se enfrentan a situaciones diversas como la falta de dinero, problemas de salud y el abandono de sus hijos.

Aunque parezca cruel, algunos ancianos son despojados de sus propias casas y se ven obligados a trabajar en las avenidas para así poder sobrevivir. De hecho, una desgarradora historia viral, publicada desde la plataforma de TikTok, refleja esta dura realidad.

El ‘influencer’ colombiano Sebastián Moreno (@sebasmorenooo) suele recolectar dinero para ayudar a diferentes grupos vulnerables. Esta vez, el creador de contenido apoyó a un humilde señor que estaba vendiendo bolsas en calles de la ciudad de Bogotá.

El hombre se presentó ante las cámaras como Juan Clavijo y accedió a relatar su caso. En diálogo con el ‘tiktoker’ Moreno, el vendedor ambulante reveló que perdió una pierna a los 49 años de edad, luego de protagonizar un accidente automovilístico.

Mira aquí la historia de Juan

“Sí (tengo hijos), pero no sé en dónde están. Cuando me pasó el accidente me abandonaron”, comenzó diciendo Juan, quien decidió participar en una sesión fotográfica. Según comentó, él llevaba un par de años trabajando en ese mismo lugar para cubrir sus gastos.

Tras escuchar el impactante testimonio de Juan Clavijo, el ‘influencer’ le entregó 400 mil pesos colombianos (85 dólares aproximadamente) para solventar sus necesidades básicas. Al recibir este apoyo, el anciano no aguantó las lágrimas y se mostró agradecido.

