En redes sociales se publican asombrosas historias virales. Tal es el caso de la ‘influencer’ Annabelle Knight (@annieknight78). La modelo de Australia perdió su empleo al tener una cuenta de OnlyFans, pero ahora recibe jugosas ganancias por dedicarse a la creación de contenido para adultos.

Annabelle Knigh se desempaña como gerente de marketing dentro de una compañía y en septiembre de 2020 decidió abrir una cuenta de OnlyFans, con la esperanza de ahorrar suficiente dinero para comprar una propiedad.

Pasaron los meses y Annabelle se percató que su cuenta bancaria estaba creciendo por sus contenidos publicados en el servicio de suscripción. Además de su trabajo de tiempo completo, la australiana ganaba un promedio de mil 500 dólares adicionales cada mes.

La despidieron por incursionar en OnlyFans

Sin embargo, la situación cambió cuando la joven de 25 años recibió una inesperada noticia. Según detalló The Mirror, una colega de la australiana encontró su cuenta de OnlyFans y rápidamente se lo comunicó al jefe. Ante eso, la empresa la despidió.

“No promocioné mi OnlyFans en ninguna parte, así que solo puedo suponer que alguien en mi trabajo se suscribió a mi OnlyFans y envió la evidencia a mi jefe. Me enfureció que alguien en la compañía que se suscribió a mi página luego volvió a compartir mi contenido”, explicó Annabelle.

Asimismo, Knigh recordó que “me enviaron un correo electrónico dando me dio la oportunidad de explicarme. Habían escrito todas las razones por las que pensaban que merecía que me despidieran de mi puesto. No podía creerlo”.

En ese sentido, la modelo contó que le dieron algunas razones para su despido, que incluían publicar contenido en “un sitio en línea para adultos” y realizar negocios sin la aprobación de su empleador.

Ahora ganas más dinero por OnlyFans

A pesar del despido, Annabelle no bajó los brazos y siguió formando parte de OnlyFans. Debido a su popularidad en la plataforma, la mujer recibe hasta 30 mil dólares a la semana y solo tiene que ‘trabajar’ cerca de seis horas al día.

“Me complace (haber sido despedida) hasta cierto punto, ahora soy mucho más feliz y tengo mucha más libertad. Estoy ganando una cantidad considerable más ahora que en el otro trabajo”, precisó Knigh.