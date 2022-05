El juicio de Johnny Depp contra Amber Heard sigue dando mucho de qué hablar, y pese a que esta semana no hay audiencias, lo cierto es que otros han alcanzado gran notoriedad en redes sociales como TikTok a consecuencia de este litigio, como es el caso de un cirujano de los Estados Unidos por afirmar que ambos famosos se sometieron a cirugías estéticas y su historia se convirtió en tendencia.

“Exponiendo” a los famosos

Nuestro protagonista es el doctor Anthony Youn, quien cuenta con más de 7.7 millones de seguidores en la plataforma china y ejerce su profesión en Detroit, pero se ha dado cuenta de la repercusión de sus declaraciones ante un tema tan mediático como los publicados el pasado domingo 8 y lunes 9 de mayo donde comparó fotos antiguas de Depp y Heard con unas más actuales.

En estas imágenes, Youn analizó los rasgos faciales, tras lo cual deslizó que se habrían realizado intervenciones estéticas, palabras que le valieron más de 10 millones de reproducciones entre ambos videos.

Una sección polémica

Este tipo de videos se enmarcan en una sección que ha denominado “Real o Sus” (esta última una abreviación de la palabra “sospechoso” en inglés), donde no solo mira fotos de las celebridades, también las etiqueta y opina, de acuerdo a su criterio, si es que se han sometido a alguna operación estética.

En declaraciones a Insider, destacó respecto a su más reciente popularidad en redes sociales: “La idea de ‘Real o Sus’ se me ocurrió cuando mis hijos seguían llamando a las cosas Sus cuando jugábamos ‘Among Us’; así que hice un par de videos con él y pareció resonar en la gente”.

“Como sociedad, siempre nos ha interesado saber si las celebridades se someten a una cirugía plástica. Nos hacen creer que, simplemente, se ven tan bien como lo hacen naturalmente, por lo que es refrescante cuando descubrimos que tal vez no sean tan naturales después de todo. Además, es divertido especular sobre los ricos y famosos”, agregó.

Este mismo medio revela que intentó comunicarse con los representantes de Johnny Depp y Amber Heard para conocer la verdad detrás de las afirmaciones del doctor Youn, pero que ambas partes se han negado a dar declaraciones.

Fans molestos

Sin embargo, quienes si le han respondido al cirujano plástico son los fanáticos de los actores, muchos de estos de formas violentas y el galeno es absolutamente consciente de esto: “Creo que es realmente importante darles a las celebridades el beneficio de la duda. Estoy feliz de compartir mis opiniones, pero de ninguna manera, las expresaría como la verdad absoluta”.

Su respuesta a los fans agresivo es: “No hay vergüenza en someterse a una cirugía plástica. Estoy totalmente en contra de juzgar a alguien por la cirugía plástica que se ha realizado”, más aún porque él asegura que se sometió a una intervención para retrasar su mandíbula.

A Insider, Youn confesó que es probable que otro cirujano plástico tenga una opción distinta la suya, pero que “sólo analicé algunas fotos, los ángulos, el maquillaje y el photoshop también puede engañar a muchos médicos”.

Desiste de tocar el tema de Heard-Depp

Sin embargo, ante la andanada de críticas de los fanáticos de Johnny Depp y Amber Heard, confesó que no seguirá sacando material relacionado al polémico ex matrimonio: “He visto lo suficiente del juicio para dar una opinión verdaderamente educada”.

Sin embargo, lo anterior dicho no hará que desista en seguir analizando fotos de famosos para especular si se realizaron algún “retoque”: “Disfruté explorando nuevas formas de compartir contenido e información y TikTok me ha permitido una plataforma para hacerlo de la manera más honesta e informal”, sentenció.