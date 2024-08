Rafael Pedroza es un actor colombiano conocido por participar en “El Patrón del Mal”, “Diomedes, el cacique de la Junta” y “Pandillas, Guerra y Paz”, entre otras series y películas. En un video subido a TikTok, compartió detalles de su experiencia siendo parte de “Caso Cerrado”, programa conducido por la Dra. Ana María Polo, quien interviene en batallas legales que afectan a latinos residentes en Estados Unidos.

En el clip, publicado por la cuenta @telemedellin, se puede ver a Pedroza reaccionando al capítulo del programa en donde hizo su aparición. “Sí, ese soy yo”, empezó diciendo. “La gente tiene muchas preguntas. Este video es viejo, han hecho memes, lo han compartido por todas partes”.

Luego, explicó que la gran mayoría de casos presentados en el reality son reales; sin embargo, estos son dramatizados por actores contratados, ya que los verdaderos protagonistas prefieren no aparecer públicamente en televisión.

“Mucha gente me dice ‘no, ya no quiero seguir viendo ese programa porque todo es mentira’. Otros me dicen que por qué yo como actor me presto para hacer una cosa así”, reveló el colombiano, explicando que, como actor, no puede negarse a este tipo de oportunidades ya que es su estilo de vida.

Cuánto le pagaron por aparecer en un episodio de “Caso Cerrado”

Pedroza prosiguió su relato señalando que le pagaron “un buen dinero, como unos 400 dólares”. Asimismo, aseguró que le pagaron los boletos aéreos desde Colombia hasta Miami, incluyendo cuatro días de hospedaje en un hotel, con alimentación y viáticos incluidos.

Cabe agregar que hay opiniones divididas sobre la veracidad de las historias presentadas en “Caso Cerrado”. Tiempo atrás, una mujer llamada Mila aseguró haber participado en el programa televisivo y compartió cómo fue su experiencia.

“Sí creían que Caso Cerrado era de verdad, pues no”, dijo la fémina, en un clip de TikTok que obtuvo millones de reproducciones. “Es pura actuación y contratan a personas comunes y corrientes para que hagan un guion que se prepara el mismo día, te lo aprendes en tres horas y sales”.

Además, contó que parte de las historias sí contienen hechos reales, los cuales son utilizados para armar la trama del capítulo que será grabado.

Eso sí, hay un aspecto que sí es totalmente real: la reacción de la Dra. Ana María Polo. Según explicó, la abogada desconoce los detalles de cada caso, por lo que sus expresiones son completamente naturales. “Ella es la que da un veredicto, la verdad me reí muchísimo y me lo gocé”, detalló.

“Caso Cerrado”, uno de los programas más vistos por el público hispano

“Caso Cerrado” es un programa de televisión de estilo reality conducido por la abogada y presentadora Ana María Polo. El programa se centra en la resolución de conflictos legales y personales entre individuos, presentando historias dramáticas y en algunos casos controversiales.

El programa ha ganado popularidad debido a su formato único y a las emocionantes disputas presentadas en cada episodio.

Desde su estreno en 2001, “Caso Cerrado” se ha convertido en uno de los programas de televisión hispanos más reconocidos y exitosos, atrayendo a una amplia audiencia y generando un seguimiento fiel en América Latina y en otros países de habla hispana.