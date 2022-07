Recientemente, la popular aplicación de hospedajes, Airbnb, se encuentra en el ojo de la tormenta porque un usuario de TikTok de los Estados Unidos ha denunciado que están ofreciendo alquileres en lo que en su momento fueron habitaciones donde vivieron esclavos afrodescendientes. De inmediato, la historia que contó se hizo tendencia en esta red social.

Oferta de alquiler cuestionable

Wynton Yates (@lawyerwynton) se mostró sumamente indignado: “Esto no está bien, en lo más mínimo y sé que habrá alguien que diga, ‘oh, estás buscando controversia donde no existe’. No, esta es una cabaña de esclavos de la década de 1830 que es en Airbnb como una cama y desayuno ¿Cómo sé que se trata de cuartos de esclavos aparte de solo usar mis ojos y mirarlo? Bueno, lo dice en el listado”.

Tras destacar que la cabaña se ubica en Panther Burn Plantation, al sur de Belmont, continuó su alocución: “¿Cómo está bien en la mente de alguien alquiler esto? Un lugar donde los seres humanos fueron mantenidos como esclavos, alquilarlo como una cama y desayuno”.

No quiere que el comercio niegue la esclavitud

Luego, el tiktoker enfoca la fina de la plantación: “Aquí está el alojamiento de los esclavos al lado de la Casa Grande. Es en Greenville, Mississippi, donde está el anfitrión, Brad, el ‘súper anfitrión’. Lo que realmente me mata son las reseñas. ‘Memorable’, ‘recomiendo encarecidamente ver la puesta de sol’, ‘nos alojamos en la cabaña de aparcero y comimos en la casa principal’”.

Wynton afirma que este tipo de actividad es sumamente dañina por el contexto histórico que parecen olvidar: “La historia de la esclavitud en este país se niega constantemente y ahora se burlan de ella convirtiéndola en un lugar de vacaciones de lujo”.

Retiran alquiler de cabaña de esclavos

En un video de seguimiento en su canal de TikTok, el usuario confirmó que Airbnb, curiosamente, eliminó esta lista de alquileres.

El portal The Daily Dot se comunicó con el protagonista de los videos virales donde aseguró que, si bien la propiedad se eliminó de Airbnb, todavía aparece en otros sitios para hacer reservas: “Si ha estado en el sur por algún tiempo, hay una gran industria para bodas y eventos en las plantaciones. Son tan comunes que la gente, simplemente, se queja y eso es todo. Este es solo un nuevo nivel de locura”.

E insiste: “Se burla de la esclavitud y las experiencias de las personas que fueron esclavizadas en ese espacio. Estas personas fueron forzadas a realizar trabajos contra su voluntad, violados, golpeados. No tenían nada que fuera suyo. Este era el único lugar de refugio contra las atrocidades. Hoy lo modernizan y actúan como si esas experiencias no hubiesen ocurrido”.

Quiere conservar la memoria histórica de la esclavitud

Wynton cree que estos espacios donde tuvo lugar la esclavitud en los Estados Unidos deberían servir a fines históricos y, por qué no, para levantar museos en sus entornos, pero que hacer centros de comercialización les quita el recuerdo a los antepasados de los esclavos del siglo XIX.

“Soy un hombre negro en los Estados Unidos con padres y abuelos que se criaron en las trincheras de la era de los derechos civiles. Mi abuelo me puso grilletes de esclavo en las manos cuando era niño para entender por lo que pasaron mis antepasados”.

La respuesta de Airbnb

The Daily Dot contactó con personal de Airbnb sobre este particular, quien afirmó: “Estamos tomando este informe en serio y hemos desactivado todos los listados asociados con esta propiedad mientras investigamos”, sentenció.