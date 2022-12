Una noche, Withney Allen se acercó al monitor para asegurarse que Leo, su bebé de 11 meses, estuviera durmiendo plácidamente, pero, de pronto vio algo que la dejó impactada: se trataba de una “manifestación” que, aparentemente, está acariciando tiernamente al pequeño para calmarlo, por lo que la mamá de los Estados Unidos cree que se trata de su esposo quien falleció cuando el pequeño tenía poco tiempo de vida.

La “luz” que acaricia a Leo

El video viral fue compartido en TIkTok y ella lo cuenta de la siguiente manera: “mi esposo falleció el 7 de abril de 2022, cuando nuestro segundo hijo, Leo, tenía 3 meses... esta noche sentí que vi a mi esposo calmando a nuestro bebé”, describió así el momento la mujer oriunda de Pensilvania.

En el clip, que tiene más de 8.1 millones de vistas, vemos a Leo moviendo su pierna de un lado para el otro, como si algo lo inquietara, de pronto, claramente se ve un rayo de luz del tamaño de la palma de una mano que, en apariencia, acaricia un lado de su carita para tranquilizarlo.

En otro momento, vemos este mismo brillo moviéndose de forma circular en la parte posterior de la cabeza del pequeño: “escalofríos... literalmente, parece una mano acariciando la cabeza de Leo”, agrega Whitney.

La triste partida de Ryan

Luego, nos enteramos por la tiktoker que Ryan, su esposo, quien en vida fue policía, murió a causa de serias complicaciones debido a la picadura de una abeja y que, previó al deceso y el nacimiento de Leo, se hizo un ultrasonido donde encontraron anomalías en el feto que, de acuerdo a los médicos, podrían afectar seriamente al bebé por nacer.

Pero, Ryan, quien todavía gozaba de buena salud en ese entonces, se mantenía muy optimista, al punto que aseguró que su hijo sería “perfecto”, presentimiento que fue más que acertado pues pruebas prenatales posteriores demostraron que estaba bien, pero la fatalidad llegó un mes después cuando el policía recibió la mortal picadura.

Lo primero que presentó fue una reacción alérgica, esto se tradujo en un paro cardiaco que, a la vez, causó lesión cerebral anóxica irreversible, por lo que hospitalizado bajo aislamiento por COVID-19 cuando nació Leo hasta el momento que, finalmente, perdió la batalla por su vida.

“Fue durante el aislamiento de Ryan durante este tiempo que dejó de responder a las órdenes y de mejoramiento... su ‘luz’ se apagó cuando su bebé nació en este mundo... creo que de alguna manera Ryan intercambió su vida por la vida de su hijo. Fortaleciendo para siempre la conexión de Ryan con su hijo como su ángel guardián y protector”.

“Ahora es su ángel de la guarda”

Cuando los usuarios se enteraron de esta conmovedora historia, no dejaron pasar la ocasión para comentar: “te digo ahorita que es tu esposo. Oh, Dios mío, ahora es su ángel de la guarda. Tu hijo está divinamente protegido”, “cuando papá estaba acariciando sus sienes, podías ver al bebé abrir los ojos por un minuto y luego volver a dormirse porque sabía que no tenía nada de qué preocuparse”, “él está besando la cabeza de tu hijo y tu hijo incluso sonríe. Dios los bendiga”, “qué increíble. Definitivamente, está con ustedes dos”.