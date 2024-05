Una azafata de Frontier Airlines denunció en las redes sociales un posible caso de trata de personas que presenció en un vuelo reciente de Miami a Atlanta. Anna, identificada en TikTok como @xoxoannamarayaxoxo, relató en un video que notó algo extraño en una “familia” de cuatro personas que viajaba junta. Al darse cuenta de que las cosas no estaban bien, decidió actuar.

Los tres niños, dos de raza negra y uno mexicano, vestían chaquetas de invierno gruesas a pesar del calor y no se parecían en nada a la mujer que decían ser su madre. Además, los menores no hablaban inglés, no sabían hacia dónde se dirigían y se negaron a quitarse los abrigos.

“Voy allí y tienen una mirada en blanco”, dijo la trabajadora. “La mamá dijo: ‘No hablan inglés’”.

Preocupada por la situación, Anna alertó a un compañero de trabajo y al capitán del avión, quienes también sospecharon de la familia; sin embargo, cuando el avión aterrizó en Atlanta, la policía no estaba presente y cuando finalmente llegó un oficial, se negó a tomar medidas a pesar de las súplicas de la aeromoza.

Al final, señaló que no tiene claro qué pasó con los niños. Además, expresó su frustración por la actitud del oficial que dijo que no la ayudaría. Sus videos compartidos en TikTok han acumulado millones de visitas y han generado una ola de críticas hacia el policía.

Así reaccionaron los usuarios

En la sección de comentarios, los internautas también criticaron al oficial que no actuó a pesar de la sospecha de la empleada.

“La mayoría de estos policías son corruptos”, señaló un usuario. “Comportamiento inaceptable por parte del oficial, ya no debería tener trabajo”, dijo otro.

“¡Estoy orgulloso de ti! Necesitamos más personas como usted”, añadió un tercero.

Es importante destacar que, por el momento, no hay pruebas que confirmen que los niños estuvieran siendo víctimas de trata de personas.

Números de emergencia

Recuerda que sis sospechas que alguien está siendo víctima de trata de personas, puedes contactarte con las siguientes entidades:

La Línea Nacional de Trata de Personas: 1-888-373-7888

Polaris Project: https://polarisproject.org/

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos: https://www.justice.gov/humantrafficking

