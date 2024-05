Ale Pedroza (@wonderfullyale), una experimentada azafata que vive en Orlando, Florida, decidió compartir algunos consejos de viaje en TikTok. En un video que ha sido visto más de 600 mil veces, se refirió a las cosas que los pasajeros no deben hacer durante un vuelo, siendo su primera recomendación la de evitar dormirse antes del despegue. Ella explica que, aunque es comprensible querer descansar, es importante permanecer consciente durante la primera etapa del trayecto, ya que son estos momentos en los que uno debe estar preparado para cualquier emergencia.

“Hay que asegurarse de estar completamente consciente y completamente despierto en caso de una emergencia o en caso de que tenga que evacuar”, señaló la asistente de vuelo, que acumula más de 47 mil seguidores en TikTok.

Además, Ale sugirió no consumir tu propias bebidas alcohólicas durante el viaje, ya que va en contra de las regulaciones federales.

“Si estás bebiendo tu propio alcohol, realmente no podemos rastrearlo. Es una cuestión federal, no una cuestión de aerolíneas”, adviritó

En cuanto a la higiene, la aeromoza enfatizó la importancia de no caminar descalzo en el avión, especialmente en los baños.

“Si decides quitarte los zapatos en tu asiento, esa es una historia diferente, pero no entres al baño descalzo”, indicó.

“Nunca sabes lo que estás pisando y el suelo no siempre es el más limpio”, agregó.

La reacción de los usuarios

En la sección de comentarios, varios internautas confesar ser culpables de dormirse antes del despegue por diversas razones, como el sueño ligero, la ansiedad o simplemente por comodidad.

“Dios mío, me quedo dormido instantáneamente... pero lo justifico diciendo que tengo el sueño increíblemente ligero y que mis instintos saben cuándo despertarme”, escribió un usuario.

“Si no me duermo antes del despegue, no estaré durmiendo. Pero normalmente puedo dormir durante todo el vuelo si me quedo dormido tan pronto como me siento”, agregó otro.

Otros motivos por los que no deberías dormir durante el despegue

Según el medio Daily Mail, algunos expertos en viajes señalan que permanecer despierto hasta después del despegue es importante no solo por cuestiones de seguridad, sino también para prevenir el barotrauma del oído.

“El barotrauma del oído, también conocido como oído de avión, es el estrés que se acumula en el oído debido a las diferencias en la presión del aire entre el entorno y el oído interno”, informa el sitio.

“Este desequilibrio puede hacer que el tímpano se abulte dolorosamente”, añade.

