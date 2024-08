¿Alguna vez has llegado a tu destino y tu maleta no te ha estado esperando? Este inconveniente tan común para muchos viajeros podría tener una solución más sencilla de lo que imaginas. Mediante sus redes sociales, una ex azafata de Delta Airlines ha revelado un error muy común que cometen algunos pasajeros, el cual puede ser la principal causa por el que el equipaje no llega a su destino.

En un video subido a TikTok, Elizabethun dio un consejo que podría ahorrarle muchos dolores de cabeza a más de uno. Según su testimonio, una de las principales razones por las que se pierden las maletas es porque los pasajeros no se quitan las etiquetas de equipaje antiguas.

“Recuerda siempre quitar las etiquetas viejas si no quieres que tu equipaje se pierda”, sugiere la aeromoza. Este sencillo gesto puede evitar que tu maleta sea enviada al destino de un viaje anterior.

Además de este consejo sobre el equipaje, Elizabeth compartió otras recomendaciones para hacer de nuestros viajes en avión una experiencia más placentera. Por ejemplo, sugirió evitar beber el café o el té que se ofrece a bordo, ya que el agua utilizada para preparar estas bebidas no siempre se cambia y podría contener bacterias.

“Limítate a beber agua”, aconseja. También reveló un secreto para conseguir más snacks durante el vuelo: simplemente pídelos a la tripulación.

Por otro lado, la ex azafata compartió algunos consejos para encontrar vuelos baratos. Según ella, es importante borrar el historial de búsqueda después de comparar precios, ya que las aerolíneas pueden aumentar los precios si detectan que estás buscando un vuelo con frecuencia.

Además, recomendó buscar vuelos los martes, ya que suelen ser los más económicos.

Foto: Pixabay

Más consejos para conseguir vuelos baratos

Sé flexible con las fechas y horarios: los precios varían mucho según el día de la semana y la hora.

Busca en diferentes buscadores: compara precios en varias plataformas para encontrar la mejor oferta.

Viaja en temporada baja: evita las vacaciones escolares y los festivos para encontrar mejores precios.

Sé flexible con el destino: si tienes varias opciones, compara los precios de vuelos a diferentes ciudades cercanas.

Suscríbete a alertas de precios: muchas aerolíneas y agencias de viajes ofrecen servicios de alertas para notificarte cuando bajen los precios de un vuelo específico.

Viaja con equipaje de mano: evitar facturar equipaje puede ahorrarte dinero en las tarifas de equipaje.

