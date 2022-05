Kayzie Weedman es una madre de los Estados Unidos que está viviendo un drama que afecta a su hija de 5 meses: no encuentra la suficiente leche de fórmula para darle a su pequeña quien sufre de alergia a la proteína de leche de vaca. La mujer contó su historia en TikTok, red social donde se hizo tendencia hasta llegar, inclusive, a los grandes medios de comunicación del país norteamericano.

La preocupación de una madre

Todo comenzó un 9 de mayo cuando Kayzie publicó un video en la mencionada plataforma china donde relata que desde diciembre de 2021 los establecimientos cuentan con mucho menos stock y la cosa ha empeorado con el pasar de los meses.

La publicación supera las 1.4 millones de reproducciones y llamó la atención del programa Good Morning America, donde contó el drama que vive hace 6 meses: “Comenzamos a notar que los estantes no están tan abastecidos como solían estar en diciembre de 2021. Y luego, cada mes, empeoraba y empeoraba. Probablemente, en los últimos dos meses es cuando los estantes están desnudos, vacíos y no queda nada y tal vez en las últimas tres semanas, cada vez que voy, está completamente vacío. No hay nada. Es, prácticamente, agua destilada y eso es todo lo que hay en los estantes”.

Alergia a la proteína de la leche de vaca

¿Por qué la urgencia por esta leche de fórmula? Palmer, la hija de 5 meses de Weedman, depende de esta pues no está elaborada sin proteína de leche de vaca, la cual es desarrollada por Abbot Nutrition como parte de su línea de fórmulas hipoalergénicas Alimetum de Similac.

“Estaba tomando una fórmula que contenía la proteína de la leche y tuvo una reacción, eso fue lo que hizo que los médicos me hicieran examinarla”, siendo este hecho el que corroboró que su pequeña es alérgica a este componente.

“Cuando tiene reacciones, primero le sale un sarpullido muy fuerte. Le salen forúnculos en la cara que se convierten en costras. Es una forma muy grave de eccema. Tiene sibilancias. Tiene algunos problemas para ir al baño. Así que suceden muchas cosas cuando tiene esa proteína de leche”.

La pequeña Palmer tiene unos cuantos meses de vida y es alérgica a la proteína de la leche de vaca. (Foto: Kayzie Weedman/Facebook)

Creciente escases de fórmula

En Estados Unidos, desde febrero, las leches de fórmula escasean cada vez más, hecho que ha sentido Kayzie y la pequeña Palmer: “No tenemos la opción de tener otra fórmula en el estante. Así que no podemos, simplemente, ir y obtener lo que lo que quede en el estante. Tenemos que tener su fórmula recetada o la fórmula hipoalergénica”.

Y la necesidad de ella, como la de miles de padres en dicho país es tremenda pues, por ejemplo, en el caso de Palmer, según declaró la propia madre, necesita cinco botellas de fórmula Alimentum por día, mientras que la ausencia de esta la hace sentir frustrada, enojada, triste y nerviosa.

A Good Morning America, Weedman asegura que, de momento, ha podido obtener la leche de fórmula para unos tres meses, pero también está buscando suministrar a los padres que lo necesitan.

“De hecho, he podido facilitar el intercambio de fórmula para muchas mamás. Algunas mamás dirán: ‘Esta fórmula no funcionó para mí ¿Puedes comunicarte con tus seguidores y ver si funcionará para ellos?’ así que he enviado mucha fórmula a diferentes mamás para que podamos ayudarnos mutuamente porque eso es realmente todo lo que podemos hacer”.

¿Por qué escasea la leche de fórmula en Estados Unidos?

En febrero, Abbott retiró algunos productos de Alimentum tras reportarse infecciones bacterianas que produjeron dos muertes. A raíz de esto, se produjeron problemas en la cadena de suministro, los cuales ya se vieron afectados por la pandemia.

Sin embargo, el pasado lunes 16 de mayo, Abbott y la Administración de Drogas y Alimentos anunciaron el acuerdo para reiniciar las instalaciones Sturgis, asegurando que reanudarán la producción en un máximo de dos semanas, pero que será después de 6 a 8 semanas cuando los productos llegarán, nuevamente, a las estanterías.