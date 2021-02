Aunque esté en situación de calle ha demostrado que, a pesar de perderlo todo, el gran amor que siente por sus perros es lo único que la mantiene en pie de lucha. Esta es la historia de Soledad, una mujer que vive en las vías de Tijuana, México , y que se rehúsa a abandonar a sus mascotas. Ella no quiso recibir la ayuda de los oficiales, quienes la querían llevar a un albergue para que pueda protegerse del frío. “No me quiero ir, no quiero que me separen de mis perritos”. Conoce la historia que quedó registrada en un video viral de TikTok.

La mujer había instalado una especie de tienda improvisada en la vereda. Allí se quedó junto a sus perritos, a los que cuidaba de las lluvias y tormentas que azotan la ciudad. Los vecinos alertaron a las autoridades para que Soledad reciba algún tipo de ayuda, pero ella no estaba dispuesta a dejar el lugar ni mucho menos abandonar a sus mascotas, por más que el mal tiempo la castigara.

Los oficiales llegaron hasta el lugar y le pedían encarecidamente a la mujer que se dejará ayuda. Sin embargo, ella no daba su brazo a torcer. Sabe perfectamente lo que son los refugios y allí sus perritos no podrían quedarse para siempre. Fueron bastantes minutos que las autoridades trataron de convencerla, pero todo fue en vano.

“Estoy bien, no necesito ayuda, gracias. La última vez que fui a uno de esos lugares me quitaron a mi perro”, se le escucha decir a Soledad en el video viral publicado en TikTok por el usuario @omartineztj . La mujer tendría aproximadamente 60 años. Fueron momentos de tensión en los que intentaron de todo para proteger a la mujer.

Al ver que ella empezaba a desesperarse, uno de los agentes le presentó la opción de acercarse a la casa de un familiar, para que la pueda recibir y proteger de la lluvia. Con muchas dudas, Soledad aceptó. Pero al día siguiente volvió a las calles junto a sus mascotas.

“Ayer la policía me llevó a la casa de mi hijo. Y ahí estuve un ratito y lo llamé. Me metí a un cuarto y ahí me acosté. Para no traerles problemas después a los oficiales. Me querían proteger de la lluvia, la policía anda protegiendo a las personas que están en la calle. Y yo no quería irme porque si me llevan dejan a mis perros acá solos y ellos necesitan mi ayuda y más la que está embarazada, por eso me sentí mal y lloré”, cuenta Soledad en el video viral de TikTok.