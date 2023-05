Cuando el artista italiano Maurizio Cattelan presentó su obra “Comedian”, que no es otra cosa a una banana pegada con cinta adhesiva a la pared cotizada en más de 120 mil dólares, no pensó que esta volvería a estar en boca de todos por las mismas razones que hace un par de años: ser comida delante de cientos de mirones, pero esta vez por un estudiante universitario quien aseguró que lo hizo porque tenía hambre.

Cattelan se presentó en el Museo de Arte Leeum de Seúl, Corea del Sur, para presentar la exposición “Nosotros” que funciona desde enero del 2023, la cual está conformada por una serie de obras satíricas, provocadoras, una de las cuales es “Shadow”, que es una escultura de silicona de su madre fallecida dentro de una nevera.

“Frank and Jamie” es una representación en silicona de dos policías de Nueva York parados de cabeza; pero la que más ha dado de qué hablar es “Comedian”, un plátano pegado a la pared con cinta adhesiva, cuyo precio no pasó desapercibido para nadie al ser valorizada en la friolera suma de 120 mil dólares, monto que pagó un acomodado comprador.

El significado de “Comedian”

Lo curioso de esta obra de arte, según reveló el propio Maurizio Cattelan, es que la fruta debe cambiarse cada dos días para evitar que alcance grado de descomposición y mantenerla con apariencia de madurez permanente.

De hecho, cuando se presentó “Comedian” por primera vez en 2019 en la feria Arte Bassel, en Basilea, Suiza, Cattelan fue preguntado por el significado de su pieza, a lo que este aseguró que la intención es ridiculizar al mercado artístico. Una interpretación propia del autor que ha llevado a muchos críticos a preguntarse qué es arte y qué no.

El “acto” de Noh Hyun-soo

Pero, el pasado 27 de abril “Comedian” estuvo en todos los medios de comunicación y redes sociales por una razón no relacionada con el arte, pues hizo acto de presencia en el museo Noh Hyun-soo, estudiante de arte quien se acercó a la banana y sin importarle los guardias de seguridad, los curadores ni el público arrancó la fruta, la peló y le engulló como si fuera un acto reflejo casi por inercia.

Los motivos para hacer esto no están del todo claros, pero las autoridades del museo dijeron a CNN: “el estudiante nos dijo que se lo comió porque tenía hambre”, pero esto no fue todo, pues Maurizio Cattelan fue informado sobre lo sucedido y confesó que no presentará cargos en contra del sujeto.

The Philippine Star rescató las declaraciones de Noh a un medio local sobre sus motivaciones para desprender el plátano de la cinta adhesiva: “Dañar una obra de arte moderno también podría ser interpretado como una especie de obra de arte”.

A la cadena surcoreana KBS, fue un poco más allá en sus intenciones de crear arte partiendo del propio arte: “me pareció divertido que desfigurar una obra de arte pudiera verse como una obra de arte en sí misma... no creo haber visto a nadie más hacer algo así, así que seguí adelante y lo hice por diversión ¿acaso no ponen el plátano en la pared para comerlo, de todos modos?”

La primera vez que se comieron a “Comedian”

Sin embargo, la anterior afirmación de Noh Hyun-soo está lejos de ser cierta porque el acto de destruir arte, con o sin intención, no es algo nuevo y siempre tiene titulares alrededor del mundo; de hecho, que alguien se coma la banana de “Comedian” tampoco sería la primera vez que sucede.

Hay que remontarnos a 2019, año en que se presentó en el Art Bassel de Miami, cuando David Datuna, artista de performance, se comió al “comediante”, bautizando su acto como el “Artista Hambriento” en su publicación de Instagram.

“Me encantan las obras de arte de Maurizio Cattelan y realmente me encanta esta instalación. Es muy delicioso”, escribió.