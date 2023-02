Los bomberos de Texas, Estados Unidos, han tenido la respuesta más rápida ante un amigo en apuros, pues tomaron la drástica decisión de raparse el cabello por completo en solidaridad y empatía con un compañero que padece de un tumor cerebral, por lo que esta historia conmovió a millones cuando las imágenes se hicieron viral en las redes sociales.

A finales de enero de 2023, Jake Owen, de 24 años, un importante miembro del Departamento de Bomberos de Jarrell fue diagnosticado con este cáncer, por lo que al poco tiempo se sometió a una operación de 10 horas que tenía por finalidad extraer buena parte del tumor, luego de la cual fue intervenido nuevamente para extirpar el resto.

Sabiendo esto, los compañeros de Jake le mostraron su apoyo de la manera más noble posible ¿Qué hicieron? Todos sin excepción se afeitaron las cabezas, siendo el teniente de la compañía el primero en dar el ejemplo al ir un día con la cabeza completamente calva: “después de eso, todos dijeron: ‘hagámoslo’, fue como, ‘tenemos tijeras aquí hoy ¿todos listos? Y dicen, ‘sí, vámonos’”, comento a Good Morning America el jefe de bomberos de Jarrell, Ron Stewart.

Hermosa muestra de empatía

Esta muestra de solidaridad de casi dos docenas de bomberos es un reflejo del estrecho vínculo que comparten todos estos hombres por el tipo de trabajo que realizan: “cuando te encuentras en una situación como ir a un incendio, una situación en la que sabes que existe la posibilidad de que te lastimes o te maten, cuando compartes esas experiencias, hay un vínculo. La única forma de descubrirlo es si tienes un hermano o una hermana, solo que te conocen mejor de lo que te conoces a ti mismo. Realmente, es el mismo sentimiento”, asintió Stewart.

Pero, la solidaridad con Jake Owen no es solo simbólica, también de hechos, pues están comprometidos a que no deje de percibir su sueldo, por lo que asumen los turnos de él de forma gratuita: “están dando lo más valioso que tienen y ese es su tiempo. Verlos hacer fila para registrarse para trabajar gratis fue algo que me tocó el corazón”.

Craig Owen (quien también fue bombero), padre de Jake, confesó sentirse muy tocado por el apoyo de estos bomberos: “cuando estuvimos en el primer hospital, vino y se sentó con nosotros todo el día y luego, cuando nos mudamos a Houston, vino el día de la cirugía, a la mañana siguiente, y se quedó, probablemente, 10 horas”, dijo el hombre sobre Stewart.

Jake Owen fue operado en dos ocasiones para extraerle el mortal tumor. (Foto: GMA)

La familia siente el apoyo de los bomberos

El Departamento de Bomberos de Jarrell están organizando eventos de recaudación de fondos, además de una cuenta de GoFundMe para apoyar a la familia Owen para asumir los enormes gastos médicos pues, por ejemplo, en Houston, los parientes de Jake se hospedan en un departamento cerca al hospital.

Craig no dejó pasar la ocasión para mostrar cuánto lo tocó saber que los compañeros de su hijo cubren su turno para que no deje de recibir su sueldo: “el servicio de bomberos en todo el país es algo increíble de lo que ser parte. No siempre es un trabajo glorioso, pero tienes el deber, la vocación de servir a las personas y eso es lo que están haciendo. Están sirviendo y respaldando a Jake y, sinceramente, no estaríamos en la condición mental en la que estamos ahora si no fuera por eso y todos los grupos de oración y todo el apoyo. Es, simplemente, increíble”, sentenció.