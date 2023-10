En ocasiones, la vida real supera a la ficción, y el caso de Brian Mwenda Njagi, conocido como el “Mike Ross real” en referencia a un popular personaje de la serie “Suits”, es un ejemplo elocuente de ello. Este joven keniata de 28 años ha logrado ejercer como abogado y representar a más de 20 clientes en juicios, ganando todos, a pesar de no contar con una titulación legal. Sin embargo, su habilidad sobresaliente y su audacia han llegado a su fin al cometer un error fatal al intentar solicitar un contrato de práctica, poniendo al descubierto su engaño.

Njagi poseía una capacidad asombrosa para memorizar y comprender cientos de leyes con una sola lectura, utilizando este conocimiento para interpretarlas adecuadamente en cada caso. Este talento lo compartía con el personaje ficticio Mike Ross, lo que le valió la comparación mediática.

Usurpación de identidad

Lo extraordinario radica en que, sin haber completado una carrera en derecho, Njagi logró representar a sus clientes en diversos litigios, obteniendo victorias consistentes. Este engaño fue sostenido hasta que decidió solicitar un contrato de práctica bajo una identidad falsa, Brian Mwenda Ntwiga, que guardaba una sorprendente similitud con un abogado real de nombre similar.

La situación tomó un giro cuando la solicitud fue detectada por la Asociación de Abogados de Kenia, The Law Society of Kenya, que rápidamente contactó a Ntwiga. Este último confirmó que no había iniciado tal trámite, ya que trabajaba en la Oficina del Fiscal General y no necesitaba el mencionado certificado. Además, se descubrió que los datos de su cuenta habían sido manipulados y él no tenía acceso a la misma, revelando la suplantación de identidad.

Ante esta revelación, Njagi fue detenido por el delito de suplantación de identidad. Aunque aún no ha enfrentado juicio, su historia ha capturado la imaginación del público keniano. Tanto es así que algunos medios locales informan sobre un magnate keniano dispuesto a pagar su fianza, completamente fascinado por la saga de este falso abogado prodigioso de 28 años.

