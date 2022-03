Kristine Smith es una mujer de Estados Unidos que casi pierde la vida después que su auto se incendiara tras un choque el pasado miércoles 2 de marzo de 2022, pero logró sobrevivir gracias a la valentía de un buen samaritano al que ahora considera como parte de su familia. Conoce más sobre la historia de este héroe sin capa a continuación.

Smith, originaria de Sacramento, conducía por la interestatal I-80 a la altura de Citrus Heights, en California, cuando impactaron contra algo que posteriormente encendió en llamas su vehículo. Si bien su esposo y su nieta lograron salir para ponerse a buen recaudo, la anciana no pudo debido a una reciente operación en la rodilla.

Al verse atrapada por el fuego y que ninguno de sus acompañantes podía ayudarla, Smith pensó que ya había llegado su hora. “Escuché un estruendo debajo de nosotros, pensé que se había ponchado una llanta”, precisó la mujer de la tercera edad en declaraciones con KCRA, estación de televisión afiliada a NBC con licencia para Sacramento, California.

Un verdadero héroe por donde se le mire

“Pudo haber estallado en cualquier momento. Todo pasó muy rápido. No estaba pensando en que nadie se detuviera en esa situación porque el fuego era tan grande”, señaló Kristine Smith, sin imaginar que Elton Ward estaba a punto de convertirse en su salvador. Él manejaba por el mismo lugar junto a su hija y sabía que debía detenerse a ayudar.

“Vimos este auto en llamas, eso me pareció una locura”, contó el buen samaritano que, a pesar de la peligrosa situación que se agravaba minuto a minuto, sacó a Smith del automóvil sin pensarlo dos veces. “Literalmente en cuestión de 30 segundos, ¡boom! Primero fue una explosión grande y fuerte, que vino acompañada de llamas”, añadió.

Elton Ward contó que el Departamento Metropolitano de Bomberos de Sacramento llegó al lugar unos minutos después para extinguir el siniestro. Parker Wilbourn, oficial de Información Pública de la mencionada institución, felicitó al buen samaritano por su rápido accionar para poner a buen recaudo en los afectados.

Un reencuentro esperado

Unos días después, el sábado 5 de marzo, KCRA reunió a Smith y Ward, quienes resultaron ilesos. Ambos se sintieron agradecidos de haberse conocido pese a las circunstancias. El buen samaritano le dijo a la televisora que, a pesar que nadie más hizo algo, haberse detenido para ayudar a la anciana fue lo correcto.

“Ella no me quería soltear, eso sí es seguro”, bromeó Ward, a lo que Smith respondió: “¡Nop! Te convertiste en mi nieto ese día”. “Todos tenemos abuelos, sobrinos, etcétera. Si ven a alguien de mi gente, me gustaría que intentaran ayudarlos. Ya que, ellos son la gente de otros”, añadió el valeroso padre de familia.

Smith, por su parte, está muy al tanto del milagro del que fue partícipe y está más que agradecida con Ward por su ayuda. “Gracias a Dios, que me envió a un buen samaritano a salvarme”, añadió al finalizar el video viral de YouTube de su reencuentro, al tiempo que ambos aseguraron haber formado un fuerte vínculo y planean mantenerse en contacto.