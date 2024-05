Etienne Constable es un ciudadano de Seaside, California, al que recientemente le llegó una carta de la oficina local de cumplimiento de códigos. La misiva le solicitaba esconder su bote detrás de una cerca, informándole que los vehículos de gran tamaño debían estar ocultos a la vista; sin embargo, en lugar de simplemente cumplir con la orden, el estadounidense decidió responder de una manera creativa y divertida, volviéndose viral y generando todo tipo de comentarios en las redes sociales.

El estadounidense vio la oportunidad de hacer una declaración política y humorística a través de su respuesta. En lugar de negarse a respetar la exigencia, decidió tomar medidas que reflejaran su perspectiva sobre la situación.

“Pensé: ‘Esto es ridículo’”, dijo Constable al medio Washington Post. “Y mi primera reacción fue dejar un mensaje muy, muy desagradable en el ayuntamiento”.

“Y luego pensé, bueno, también podría construir una pantalla... Haré lo que ellos quieran, pero no lo haré a su manera”, agregó.

Así, el hombre optó por construir una cerca que cumpliera con los requisitos de la ciudad, pero que al mismo tiempo le permitiera no tener que mover su bote.

Espera que el acto sirve para enviar un mensaje

Para ello, Constable contrató al muralista Hanif Panni. Juntos, transformaron la barrera en un mural fotorrealista de su barco, llamado Might As Well, que ahora se ha convertido en una pieza destacada en la entrada de su vivienda.

Panni, entusiasta del arte público, destacó la importancia de este tipo de proyectos para fomentar el diálogo.

“Soy un gran defensor del arte público en los espacios”, declaró el artista en conversación con KSBW. “Involucra a las personas de una manera que a veces no lo hace acercarse y tener conversaciones”.

Foto: KSBW Action News 8 / YouTube

A pesar de la falta de respuesta oficial por parte de la ciudad, las imágenes del mural se volvieron virales en las redes sociales, generando un gran número de reacciones.

Constable se mostró satisfecho con la reacción, señalando que el objetivo era generar debate y alegría entre las personas. “La reacción es mucho mayor de lo que esperábamos”, compartió, “y ambos estamos encantados”.

Gracias por visitarnos hoy. Espero que este contenido de video viral haya sido de tu agrado. Si deseas encontrar más contenido similar, visítanos en Mag.elcomercio.pe. Te estaremos esperando.

Más historias de EE. UU.