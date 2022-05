Nina Angelina viene dando mucho de qué hablar en TikTok por su sorprendente historia ¿Qué sucedió? Reveló que gana casi 5 mil dólares, solo en propinas, trabajando solo para un par de mesas en un lujoso club de los Estados Unidos; de inmediato, su historia se hizo tendencia causando gran controversia y debate en esta red social.

La “chica botella”

Angelina reveló que es camarera del servicio de botellas en un establecimiento de Arizona el cual lo expuso en una publicación que tituló como: “Mi día como una chica botella en Scottsdale. Semana 2″.

El metraje fue compartido la pasada quincena de mayo y, desde entonces, ha acumulado poco más de 6.3 millones de reproducciones en la cual muestra una jornada habitual en el Maya Day & Nightclub donde, durante casi todo su horario laboral, viste un bikini.

Todo parece indicar que trabaja en la zona VIP pues nos muestra escaneando algunas cabañas privadas alrededor de la piscina del club, así como la vemos lista para abrir una botella de un exclusivo Dom Perignon para algunos clientes de importantes ingresos económicos.

Envidiables propinas

Sobre la parte final de la cinta, Angelina muestra a su audiencia dos recibos en los que nos damos cuenta de las propinas que ha obtenido durante el día: el primero de estos, muestra gastos por un monto de 9.291 dólares en alcohol y comida, mientras que la propina fue la envidiable suma de 1.800.

Pero, en una segunda boleta, los clientes gastaron 13.855 dólares y la propina que obtuvo nuestra protagonista fue de 3 mil. Sin embargo, lo que no queda claro, y ella tampoco lo explica, es si ese dinero lo repartió o, por el contrario, se quedó con todo.

Usuarios la envidian

Su historia ha causado el deleite de muchos, pero también la envidia de no pocos, quienes no dejaron pasar la ocasión para demostrar lo celosos que estaban: “¿por qué no nací caliente para poder ganar dinero así?”, “¿cómo te metes en este tipo de trabajo? Esa es la pregunta”.

No es la primera vez que Nina comparte videos mostrando su vida en este club, de hecho, hay un buen número de estos donde la vemos disfrutando sus alocados días trabajando en el Maya Club, pero también otros donde muestra un estilo de vida muy activo.