Un joven de 27 años de Nueva York, Estados Unidos, que pudo caminar en menos de dos años después de quedar paralítico en un accidente de tránsito, conmovió a más de uno en las redes sociales con su inspiradora historia. Todo comenzó el pasado 20 de octubre de 2020 cuando Cory Moses, de Brooklyn, iba a encontrarse con su pareja de aquel entonces, pero salió volando por los aires tras impactar contra la puerta de un auto estacionado que se abrió frente a él y acabó siendo arrollado por otro vehículo que pasaba por el lugar.

Como resultado, Moses –quien acababa de celebrar su cumpleaños número 25– terminó con seis costillas rotas, los dos brazos rotos y la columna fracturada, lo que le provocó una parálisis. “Recuerdo no haber querido mirar hacia abajo. Pensé que la parte inferior de mi cuerpo había sido cercenada”, dijo en diálogo con el programa Good Morning America, aunque eventualmente se atrevió a ver sus piernas cuando un peatón le confirmó que no estaba sangrando; sin embargo, sabía que algo no andaba bien.

“La parte inferior de mi cuerpo se encontraba en un ángulo extraño y definitivamente sabía que algo malo pasaba. Sentí como algo que se escurría entre mis piernas”, precisó Cory Moses, quien tuvo que someterse a tres cirugías y pasó dos semanas en la unidad de cuidados intensivos. Previo a su primera cirugía, al joven le dijeron que nunca volvería a caminar. “Mi primer cirujano estabilizó mi columna vertebral lo más que pudo, pero el daño sufrido probablemente no iba a poder caminar ni mover mis piernas de nuevo”, añadió.

Desafió todas las probabilidades al volver a caminar

Fue tal el daño que recibió que a los doctores les tomó de 12 a 13 horas en total para colocarle dos varillas y ocho tornillos con la finalidad de estabilizar su espalda y, después de la cirugía, Moses dijo que no podía mover su pierna izquierda, pero sí un poco la derecha, lo que acabó dándole esperanza tanto a él como a sus médicos. Después de sus primeros tres procedimientos quirúrgicos, el joven fue trasladado al hospital Mount Sinai, donde fue sometido a otras dos cirugías y pasó casi tres meses recuperándose.

Si bien se percató de lo severas que eran sus lesiones y cómo iban a cambiarle su vida, Cory Moses –quien por aquel entonces trabajaba como contratista para una empresa constructora– se mantuvo determinado a superarlas y, después de su primera semana hospitalizado, se mentalizó para no dejarse abrumar por los pensamientos negativos ni la depresión y asumió su proceso de rehabilitación como un trabajo de tiempo completo para recibir el alta médica lo más rápido posible, se aprecia en el video viral del informe publicado en el canal de YouTube de ‘Good Morning America’.

Fue así que aprendió a desplazarse en una silla de ruedas y se inscribió en un programa de exoesqueletos, que son máquinas que ayudan a pacientes con lesiones en la médula espinal para que aprendan nuevamente cómo caminar. “Me esforcé mucho para que mi recuperación fuera divertida. Nunca quise que se sintiera como una tarea”, acotó. Aunque fue dado de alta en enero de 2021, tres meses después de su accidente, volvió al mencionado hospital varios días a la semana para su terapia física.

Los Juegos Paralímpicos, su próxima meta

De acuerdo a la Dra. Liz Pike, fisioterapeuta del Departamento de Rehabilitación y Rendimiento Humano del hospital Mount Sinai, al cuerpo le toma mucho tiempo curarse de una lesión neurológica y en el caso de Cory, él se esforzó mucho y realmente escuchó a su cuerpo, siguió todos los pasos y construyó las bases para realizar movimientos más complejos, como caminar o balancearse. “Aprovechó su tiempo libre para trabajar en el fortalecimiento, el estiramiento y en estar saludable en general, como comer bien”, añadió.

Moses se había establecido como meta ser capaz de caminar antes de conmemorarse el primer aniversario de su accidente, la misma que alcanzó en octubre del año pasado al dar sus primeros pasos por su cuenta en su apartamento. “Recuerdo sentirme muy orgulloso de mí mismo. Simplemente me aseguré que tener una mentalidad fuerte marca la diferencia”, agregó sobre su hazaña que desafió todas las probabilidades y más ahora que sigue sorprendiendo a todos, ya que es capaz de caminar hasta 10 cuadras sin ayuda.

Si bien todavía usa muletas y aparatos ortopédicos palas piernas para recorrer largas distancias, así como su silla de ruedas ocasionalmente, el joven sigue fortaleciéndose mientras continúa con la vida que dejó pendiente hace casi dos años. A la par de su experiencia viviendo solo y su trabajo en una escuela local, ahora busca cumplir su siguiente sueño: competir en esgrima en los Juegos Paralímpicos, deporte que siempre quiso practicar de pequeño, pero que nunca pudo porque no era accesible para él.

Esta oportunidad se le dio a Moses gracias a su amigo, Curtis McDowald, miembro del equipo de esgrima de Estados Unidos de los Juegos Olímpicos Tokio 2020, que lo invitó a su centro de entrenamiento en Nueva York. Ahora, el joven está comprometido con esta disciplina deportiva y se hizo con dos medallas en la primera competencia en la que participó en enero pasado en California. “La meta son los Paralímpicos. Soy del tipo que cada vez que hace algo, quiero hacerlo al máximo”, finalizó.