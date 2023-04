Sara es una mujer de Virginia, Estados Unidos, que, como muchas otras personas, decidió hacerse tatuajes en ciertos momentos de su vida porque consideró que siempre iba a querer tener esos diseños en su cuerpo. El detalle es que eso no pasó. Hoy en día se arrepiente de haber permitido que grabaran dibujos en su piel.

En un video viral que compartió en su cuenta personal de TikTok (@saraovershares), la mujer comenzó dando un ejemplo para que las personas entendieran la situación por la que está pasando en este momento de su vida.

“Imagínese, si quiere, que se puso una camisa una vez cuando tenía 20 años y ahora tiene que usarla por el resto de su vida. Eso es lo que se siente al tatuarse mucho antes de convertirse en un humano adulto completamente desarrollado”, aseguró.

Mira aquí el video viral

#tattooregret #tattooregrets #feminineaesthetic #girlyaesthetic ♬ original sound - Sara @saraovershares Oops I regret all my tattoos 🥲 I might do another video listing all the other reasons but so far none of them involve my tattoos aging (which is what dudes used to always tell me) they just don’t match who I am now and my girly/feminine aesthetic. Will you regret your tattoos when you’re my age? Maybe! #CapCut

“Tengo muchos de estos tatuajes que no necesariamente reflejan quién soy a los 36 años. Podrían haber reflejado un momento en el tiempo cuando tenía 20 años. Tal vez un momento en el tiempo que estaba como que no me iba tan bien mentalmente y están aquí para siempre”, agregó más adelante, antes de pedir a las personas que no sugieran que se borre todos los tatuajes porque no está en sus planes hacerlo.

Le dijeron que se iba a arrepentir de sus tatuajes

“Solo desearía que no estuvieran en mi cuerpo, pero quería venir aquí y exponerme y decir que me dijeron que me arrepentiría de mis tatuajes cuando fuera mayor. Soy mayor y me arrepiento de mis tatuajes y tú también podrías”, recalcó la mujer en su video viral que ya posee más de un millón de reproducciones. Muchos usuarios, al conocer su historia, le pidieron que simplemente se acepte como es ahora y que continúe con su vida.

Síguenos en nuestras redes sociales: