Un video que se ha hecho viral en redes sociales como Youtube y TikTok ha dejado en evidencia la forma en la que 900 empleados fueron despedidos de su trabajo a menos de un mes para la celebración de Navidad. A todos ellos se les invitó a una reunión rutinaria por Zoom para informarles que quedaban sin empleo de forma inmediata.

Vishal Garg, de 43 años, fue el encargado de dar esta noticia a los cientos de personas que fueron convocados a la llamada virtual, en lo que muchos consideran que fue un video grabado previamente y que luego fue emitido como si estuviera en directo. En la mencionada citación se escucha todo un preámbulo antes de llegar al punto central.

“Vengo a ustedes sin grandes noticias. El mercado ha cambiado, como saben, y tenemos que movernos con él para sobrevivir y, con suerte, podemos seguir prosperando y cumpliendo nuestra misión”, fueron algunas de las palabras que el CEO de la compañía dijo antes de anunciar los despidos.

Luego de ello dijo lo que nadie quería escuchar y explicó más detalles. Por ejemplo, informó que la decisión fue de él debido a que es el responsable de todo el grupo y que se sentía en la obligación de dar en la noticia y dar la cara en este crudo momento.

“Si estás en esta reunión es porque has sido despedido con efecto inmediato. Es una difícil decisión que yo he tomado y debía ser quien se las comunique. No es nada sencillo. Es la segunda vez que me sucede en mi carrera. Recuerdo que en la primera lloré”, dijo en el video que fue grabado por uno de los trabajadores para luego compartirlo en las redes sociales.

Mientras seguía detallando algunos puntos sobre lo que estaba ocurriendo en la empresa, Garg acusó a muchos empleados de no cumplir sus horarios establecidos y seguir ganando normal.

“¿Saben que al menos 250 de las personas despedidas estaban trabajando un promedio de 2 horas al día mientras que marcaban 8 horas + al día en el sistema de nómina? les estaban robando a nuestra empresa y a los clientes”, añadió.

Como sabemos, estamos en una época sensible del año debido a la Navidad, fecha en la que suele reinar el amor y la unión, pero para estas familias significará un fuerte dolor de cabeza debido a la preocupación que se generará al saber que no tienen un ingreso fijo por estar desempleados.

“Tener que realizar despidos es desgarrador, especialmente en esta época del año”, finalizó el CEO de esta compañía que se viralizó en diversas plataformas sociales.