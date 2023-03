En nuestra sociedad, todavía hay muchos temas pendientes por resolver, como es el machismo que aún sigue señalando a muchas mujeres en el mundo; un ejemplo de esto le sucedió a Cheryl, una mujer de 62 años quien luce su amor por su esposo Quran, un hombre de 24 años y, por sorprendente que parezca, ha recibido crueles críticas que ella ha respondido con la frente en alto.

La abrupta historia de la pareja comenzó en TikTok (@oliver6060) cuando decidieron exponer su amor sin tapujos, lo cual les ha valido convertirse en toda una sensación de esta red social, pues tienen más de 4 millones de seguidores y cifras que superan los 138 millones de “me gusta”, números entre los cuales también se encuentran una cantidad importante de detractores ¿por qué? Pues les molesta que una mujer mayor esté casada con un hombre mucho más joven que ella.

Pero, recientemente, abrieron su corazón para el programa ‘Stacey Dooley Sleeps Over USA’ donde confesaron que se conocieron e hicieron amigos hace dos años ¿qué los unió? Su amor por el baile. Seis meses después ambos decidieron mudarse juntos tras un video de ambos que fue muy exitoso en TikTok.

Mira aquí el video viral

El primer “gran” amor de Quran

Quran, inclusive, es más joven que los siete hijos de Cheryl, pero esto no le importó para desarrollar sentimientos amorosos por la mujer de 62 y, por increíble que parezca, si bien el hombre ya tuvo enamoradas, lo cierto es que ella sería su primera experiencia en la intimidad.

Su unión fue tan especial a un tiempo tan acelerado, que a unos meses de vivir juntos anunciaron que se convertirían en marido y mujer, momento que expusieron en TikTok causando gran conmoción y dividiendo a la audiencia, donde no fueron pocos quienes no lo entendían, de hecho, la madre de Quran se mostró en contra.

La madre del hombre de 24 es 16 años menor de la que sería su futura nuera: “estaba un poco molesta. La forma en que me enteré fue... cada vez que iban y se casaban”, dijo en el mencionado programa.

Facturando con su amor

Pero, esta no ha sido la única voz familiar que los ha criticado, pues muchos de sus parientes más cercanos se siguen preguntando el porqué de su unión, pero ellos han utilizado las críticas para “promocionar” su amor en Internet, pues sus exitosos videos les permiten monetizar alrededor de 3 mil dólares por publicación.

Pero, también han explorado otro tipo de contenido, uno más subido de tono el cual comparten por una suscripción.

Quieren ser padres

Todo esto atrajo una enorme cantidad de “hate”, la cual aumentó desmesuradamente cuando revelaron que estaban deseosos de tener un hijo a través de un vientre sustituto, candidato que encontraron en una joven de 19 años que se mostró más que dispuesta a ayudar a los tiktokers a probar la paternidad.

“Simplemente pensé para mis adentros ‘¿por qué no encajaría bien?’, así que me acerqué y luego nos encontramos y sonaba bien para los dos... estoy muy emocionada”, emoción que trajo una inacabable ola de comentarios negativos.

El odio hacia la pareja fue tal que muchos usuarios, molestos con su “contenido” denunciaron la cuenta y TikTok, al menos por un tiempo, prohibió su canal por considerarlo “inapropiado” y “ofensivo”.

Detractores denuncian su canal en TikTok

Pero esto no fue lo único, pues los trolls llegaron a un punto, francamente degradante, cuando no dudaron en tildar a Cheryl como un “fósil”, pero ella responde de esta forma: “tratamos de difundir la positividad ¿y esto es lo que conseguimos? Están reportando masivamente mi cuenta sin motivo alguno”.

Pero ella asegura que continuará haciendo lo suyo pese a los “odiadores”: “si toman mi cuenta se irá todo mi dinero, todo ese trabajo duro sin razón... pero, sabes, no me rendiré, no lo haré. No voy a vivir para siempre, el menos dennos esa oportunidad”, sentenció.