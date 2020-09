En su intento de escapar de una relación abusiva, una mujer de Estados Unidos tomó la difícil decisión de abandonar a su adorada mascota en el baño de un aeropuerto con una nota que detallaba sus motivos con la esperanza de encontrarle el hogar que ella no podía darle . Así comenzó la historia de ‘Chewy’, un perro de raza chihuahua miniatura de 3 meses de vida que tuvo un final feliz después que su caso se volviera tendencia en las redes sociales.

“¡Hola! ¡Soy Chewy! Mi dueña estuvo en una relación abusiva y no podía pagar para que abordara el mismo vuelo. No quería dejarlo, pero con todo el dolor en mi corazón tuve que hacerlo ya que no tenía otra opción. Mi novio pateó a mi perro cuando peleamos y tiene un enorme bulto en la cabeza. Probablemente deba ver a un veterinario. Amo mucho a Chewy. Por favor, ámenlo y cuídenlo mucho”, se leía en la nota que llevaba el animal compartida por Inside Edition.

El can encontrado en el Aeropuerto Internacional McCarran de Las Vegas, Nevada, fue llevado al albergue animal Connor and Millie’s Dog Rescue, que lo acogió y de inmediato lo puso en adopción. “Con los casos de abuso doméstico, lamentablemente, las mascotas son las víctima silenciosas. Eso es algo de lo que no se habla mucho hasta que la historia de Chewy salió a la luz”, dijo Patricia Montano, una de los cuidadores temporales del adorado perro, al noticiero 8News Now.

Afortunadamente, ‘Chewy’ no tuvo que esperar mucho tiempo para encontrar el hogar que tanto anhelaba para él su anterior dueña ya que, p oco después que su historia se volvió viral en redes sociales , se convirtió en la mascota de una amorosa familia de Las Vegas escogida entre las miles de personas que enviaron sus solicitudes de adopción al refugio, ayudando a colocar a otros perros en busca de una nueva casa. Y si te preguntas cómo lucía Chewy junto a sus nuevos dueños, aquí te dejamos una fotografía suya que te robará más de una sonrisa.

