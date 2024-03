Si eres un usuario activo de TikTok, probablemente estés familiarizado con la tendencia de compartir experiencias de vida por parte de internautas que viven en el extranjero. Estas publicaciones suelen ser de gran ayuda para las personas que buscan emigrar en busca de mejores oportunidades laborales. Recientemente, un hombre latino que reside en Florida compartió un video detallando su experiencia como limpiador de casas en Estados Unidos. Él y su esposa, quienes se dedican a este negocio desde hace dos años, ofrecen consejos útiles para aquellos que desean seguir sus pasos.

El usuario chileno @HulkinUSA, quien se autodenomina “un chileno haciendo patria en Estados Unidos, padre de familia loco y divertido”, comienza mostrando la lujosa propiedad que su esposa debe limpiar ese día.

Tal como se puede ver en las imágenes, la casa cuenta con una piscina, tres pisos, ascensor, ocho habitaciones y una terraza impresionante con vista al mar. Luego de la presentación, el hombre revela lo que le pagan por hacerse cargo de la limpieza de la vivienda.

“¿Cuánto pagan por esta casa? Pagan $210. Yo estimo que nos vamos a demorar unas tres horas aproximadamente”, señaló.

Cabe agregar que, al dividir este monto entre las tres horas de trabajo, el resultado es un pago de $70 por hora.

Su consejo para quienes buscan emigrar a EEUU

Residiendo en Sarasota, Florida, desde hace dos años, el usuario @HulkinUSA ha trabajado anteriormente en el hotel The Westin. En Chile, también tuvo algunas apariciones televisivas como imitador del futbolista Arturo Vidal.

En otro video, el hombre elogia a la ciudad en la que reside, destacando la riqueza cultural y su belleza natural. Asimismo, reflexionó sobre los desafíos de los primeros años de adaptación en Estados Unidos.

“Creo que los dos primeros años son los más complejos para todos. El primer año es como de adaptación, el segundo año recién vas a lo que viniste”, agregó.

Finalmente, en un mensaje de aliento dirigido a aquellos que están considerando la idea de emigrar, el chileno enfatiza la importancia de mantener la perseverancia y la determinación, especialmente durante el primer año, que puede ser el más difícil.

“Sea cual sea el medio de migración, piensen siempre que el primer año va a ser siempre el más complejo, para que no se echen a morir, no piensen que no resultó o que no pueden. Den la pelea, siempre se puede. No se den por vencidos. Recuerden que retroceder es siempre para tomar impulso”, expresó.

¿Cuánto se gana limpiando casas en Estados Unidos?

Una persona gana en promedio $14,22 por hora por limpiar una casa en Estados Unidos, según información de la BLS (Oficina de Estadísticas Laborales). El organismo también indica que el salario medio anual por realizar esta labor es de $29,580.

Asimismo, con esta labor se obtiene aproximadamente $113,76 por realizar una jornada de trabajo de ocho horas al día, mientras que en un mes se obtiene un ingreso de $2730,24.

Cabe señalar que los montos pueden variar de acuerdo a la industria en la que se desempeña cada persona o el estado de la nación norteamericana donde se labora.

Gracias por visitarnos hoy. Espero que este contenido de video viral haya sido de tu agrado. Si deseas encontrar más contenido similar visítanos en Mag.elcomercio.pe. Te estaremos esperando.

Más historias parecidas

Te recomiendo ver este video

Si eres una de las personas que está interesada en viajar a Estados Unidos, mira AQUÍ los pasos que necesitas seguir para solicitar la visa.