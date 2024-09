Ingrid Romero es una abogada de Colombia que vivió durante tres años en Estados Unidos antes de decidir regresar a su país natal. A través de su cuenta de TikTok, compartió su experiencia como inmigrante y las razones que la llevaron a tomar esta decisión. Inicialmente, su plan era quedarse en Norteamérica por solo seis meses para estudiar inglés, pero terminó alargando su estadía. Durante ese tiempo, vivió en Florida y California, aprovechando la oportunidad para viajar, hacer nuevas amistades y disfrutar de nuevas experiencias.

Su mejor etapa la vivió en Florida, donde se sintió a gusto y disfrutó plenamente; sin embargo, todo cambió cuando se mudó a California. Allí, Ingrid comenzó a sentirse incómoda y su ánimo decayó considerablemente.

“Cuando llegué a California, la cosa cambió completamente, todo se hizo mucho más difícil y al principio yo decía: ‘no, pero ¿por qué?’ La verdad caí en una depresión gigante. Yo nunca había estado así de triste, porque mi forma de ser es muy alegre y allá me sentía como Campanita cuando le dicen que no creen en las hadas. Yo estaba muy mal”, recordó.

La joven explicó que, en medio de esa situación, se sintió sola y sin avanzar ni en su vida personal ni profesional. En un intento por encontrar alivio, comenzó a crear contenido para sus seguidores en TikTok, lo que la ayudó a sobrellevar la depresión que estaba viviendo. Para ella, la vida funciona en ciclos, y entendió que su tiempo en Estados Unidos estaba llegando a su fin.

“Me sentía sola, agobiada, sentía que no estaba avanzando ni personal ni profesionalmente y me refugié en hacer videos para ustedes, para poder sentirme muchísimo mejor, ante la situación que estaba ocurriendo. No sé ustedes, pero todo en la vida cumple un ciclo”, agregó.

Como persona creyente, Romero comentó que durante este periodo sentía que Dios le hablaba, sugiriéndole que volviera a Colombia en busca de la paz y felicidad que tanto extrañaba. Aunque algunas personas la desanimaban y le aconsejaban quedarse, ella ya había tomado la decisión firme de regresar para estar cerca de sus seres queridos, a quienes extrañaba profundamente.

“Cuando tomé la decisión de irme para Colombia, todo se fue dando, Dios me decía que debía devolverme a mi país. Llénese de muchísima energía, llene su corazón, su mente y rómpala en cualquier parte del mundo”, aseguró.

La decisión no fue fácil, pero Ingrid estaba decidida a priorizar su bienestar mental y espiritual. Ignorando las opiniones de quienes pensaban que se arrepentiría, confió en su intuición y, tras pasar bastante tiempo reflexionando, no dudó en comprar los boletos de avión para regresar a su país.

“No todos tenemos el objetivo de llenarnos de dinero. Realmente yo toda mi vida he sido una persona muy agradecida con cosita que tenga, así sea pequeña, la verdad no todo en la vida es dinero, no todo es plata, hay cosas como el tiempo que créanme que valen muchísimo más, que cualquier cosa que puedan comprar con dinero, no cambiaría esta tranquilidad y la sonrisa de mi familia, y la felicidad de ver a mis amigos”, finalizó.

Su testimonio se viralizó y superó las 110 mil reproducciones. La mayoría de internautas la felicitó por haber tomado la firme decisión de regresar a su país de origen.

“Amo como piensas. No todo es dinero”; “Lo entiendo perfectamente y volver a Colombia es la mejor decisión que he tomado, profesional y emocionalmente”; “Yo también me quiero devolver, pero mi situación sí es muy diferente. Espero algún día logre volver”, escribieron las personas.

Lo que debes considerar antes de emigrar

Investigar a fondo: Conoce el país de destino, su cultura, idioma, oportunidades laborales y requisitos legales.

Planificar: Define tus motivos, establece un presupuesto y reúne la documentación necesaria.

Prepararte: Aprende el idioma, busca alojamiento y construye una red de apoyo.

Considerar el impacto: Evalúa cómo la emigración afectará a tu vida personal y profesional.

Buscar ayuda: Consulta con expertos en inmigración y otros profesionales para obtener asesoramiento.

