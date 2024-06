En la actualidad, las suscripciones se han convertido en parte de nuestro día a día. Desde plataformas de streaming hasta aplicaciones de fitness, se ha vuelto común pagar por una gran cantidad de servicios que, en ocasiones, ni siquiera usamos. Esta situación ha dado lugar a la “fatiga de suscripción”, un fenómeno en el que las personas se sienten abrumadas por la cantidad de dinero que gastan en ellas. Afortunadamente, un usuario de TikTok llamado Marvelle Reed (@marketingmarvy) ha compartido un video explicando cómo cancelar los cargos mensuales en iPhone.

Según Redd, lo primero que hay que hacer es hacer es acceder a la configuración del dispositivo. Luego, debes tocar tu perfil, que se encuentra en la parte superior del menú de configuración, y seleccionar “Medios y Compras”. Elige “Ver cuenta”, desplázate hacia abajo hasta “Historial de compras” y revisa los cargos y los detalles de cada uno.

Navega hasta “Suscripciones”, que se encuentra justo encima del historial de compras y cancela cualquier suscripción que ya no uses o que no recuerdes haber contratado.

Si bien este método debería ser suficiente para cancelar la mayoría de las suscripciones, algunos usuarios en los comentarios del video mencionaron que han tenido problemas para hacerlo. En estos casos, Reed recomienda contactar con el soporte técnico de la plataforma o empresa correspondiente.

Recuerda que es importante revisar de vez en cuando tus suscripciones y cancelar aquellas que ya no uses. De esta manera, podrás ahorrar dinero y evitar la “fatiga de suscripción”.

Consejos para evitar el pago de suscripciones innecesarias

Aquí hay algunos consejos adicionales para evitar el pago de suscripciones innecesarias:

Establece un presupuesto para las suscripciones. Decide cuánto estás dispuesto a gastar cada mes.

Sé selectivo con las suscripciones que contratas. Solo suscríbete a aquellos que realmente uses.

Aprovecha las pruebas gratuitas. Aprovecha estas pruebas para probar el servicio antes de comprometerte a pagarlo.

Utiliza herramientas de gestión de suscripciones. Existen herramientas que te permiten ver todas tus suscripciones en un solo lugar y cancelarlas fácilmente.

Gracias por visitarnos hoy. Espero que este contenido de video viral haya sido de tu agrado. Si deseas encontrar más contenido similar visítanos en Mag.elcomercio.pe. Te estaremos esperando.

Más historias