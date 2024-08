¿Alguna vez has llevado tu coche al taller y has salido con la sensación de que te han cobrado de más? Si tu respuesta es afirmativa, debes saber que no eres el único. Un mecánico de Estados Unidos, identificado como @motorcarnut, ha revelado una práctica común en este tipo de establecimientos que tiene como fin engañar a los clientes.

En su video, el experto comparte la historia de un hombre que había sido estafado, luego de encontrar un recibo de consumo en la guantera de su vehículo.

Al revisar el documento, el mecánico se dio cuenta de que el cliente había pagado casi 3 mil dólares por servicios que nunca se realizaron.

“A pesar de que esto fue impreso, el tipo pagó y aún así le estafaron un mínimo de 1000 dólares”, afirmó.

Por ejemplo, le cobraron $85 por la “limpieza del líquido”; sin embargo, este no existía ya que ese modelo de automóvil tiene dirección eléctrica.

Además, en el recibo se ve que al hombre le hicieron un recargo por un “lavado de frenos”, pero @motorcarnut detalla que el procedimiento nunca se realizó, ya que no encontraba “marcas de herramientas” por ninguna parte. Además, aseguró que el “lavado de la transmisión” no está completo, aunque el documento muestra un cargo de $253 por el servicio.

El mecánico finaliza su testimonio indicando que su intención es ayudar a las personas y evitar que sean víctimas de estafas. Su principal consejo es sencillo, pero efectivo: haz todas las preguntas que quieras.

“Si preguntas, pensarán: ‘Bueno, este tipo sabe un poco... tal vez no me aproveche’”, concluye. “Especialmente las mujeres, ya sabes que les encanta aprovecharse de las mujeres, veo esto todo el tiempo”.

Este caso no es aislado. Muchos usuarios en los comentarios han compartido sus propias experiencias negativas con mecánicos y concesionarios.

El portal Car Parts informa que, en caso descubras que un mecánico te estafó, debes avisar al taller de reparación. “Deberían reconocer el daño y reembolsarle el dinero o repararlo sin costo adicional”, informa.

De lo contrario, “puede presentar una demanda para presentar una disputa. Si pagó al mecánico con una tarjeta de crédito, puede solicitar una devolución del cargo (si la empresa ofrece esa opción) o disputar el cargo”.

Un mecánico revela el “peor problema” que ha visto al comprar un coche usado

No son pocos los expertos automotrices que utilizan las redes sociales para compartir sus más increíbles anécdotas mediante las redes sociales.

Semanas atrás, un mecánico de Utah se volvió viral al revelar el “peor problema” que vio en un coche usado comprado recientemente.

Dave, de Dave’s Auto Center, empezó contando que un hombre trajo a su taller un auto cuya luz de verificación del motor había sido retirada del tablero para que no se encendiera.

Además, el vehículo, que había sido comprado en Facebook Marketplace, presentaba problemas para funcionar correctamente.

Al inspeccionar el coche, Dave descubrió que el motor de cuatro cilindros no funcionaba. Sacó una bujía y realizó una prueba de compresión, descubriendo que no había compresión y que presentaba una pequeña fuga de aceite en el piso.

Al examinar más a fondo, se dio cuenta de que el motor tenía cinta adhesiva en el costado y una biela rota que había atravesado el interior, creando un agujero en el bloque. Aunque el motor seguía funcionando, el pistón no subía ni bajaba debido a la biela rota.

“Alguien, no bromeo, vendió el motor así”, comentó Dave.

Su relato se volvió viral en TikTok y generó todo tipo de comentarios entre los usuarios. Un internauta señaló que estas experiencias son comunes al buscar ofertas en Facebook Marketplace.

Más historias