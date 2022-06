En el mundo de hoy, el bullying sigue siendo un problema de las escuelas en diversas partes del mundo, por lo que aún queda mucho trabajo por realizar de parte de las autoridades educativas, pero también de los padres de familia; labor que hizo efectiva un papá de México quien aleccionó a su hijo por acosar a otro por usar calzados que no son originales. De inmediato, el video se hizo tendencia en redes sociales como TikTok donde la historia le ganó miles de elogios, pero también críticas.

Antes de conocer el discurso del sujeto, necesitamos conocer que el menor se burló de uno de sus compañeros de escuela por llevar Nike falsas en un estado muy gastado, hecho que no le gustó a nuestro protagonista quien tomó una ejemplar decisión: lo obligó a ir a su centro de estudios en sandalias y, como cereza del pastel, que le regalara zapatos nuevos al joven acosado.

Padre alecciona a su hijo por “bully”

En las imágenes, vemos a un joven delgado, con una polera de la escuela, jeans y sandalias, mientras a su costado hay otro con la misma vestimenta, pero portando zapatillas desgastadas. De pronto, escuchamos la voz del padre quien nos revela lo que está por suceder.

“Aquí, mi hijo viene a entregar los tenis nuevecitos a su compañerito, originales (…) son los que te acabo de comprar, ni los estrenaste ¿por qué? Porque estabas burlándote de tu compañero que traía estos tenis piratas, te burlabas porque caminaba kilómetros diarios cuando no tenía (dinero) para el camión”, comienza así su alocución.

De pronto, el padre pide la palabra al niño acosado quien, brevemente, contó su drama diario: “Vengo caminando, tengo hasta ampollas en los pies de tanto que camino. A veces, no tengo para el camión, ni para el desayuno”.

Sumado esto, el sujeto ahonda en la historia del menor, pero también lleva a cabo un hecho importante en esta historia.

“Él tiene escasos recursos, vive en una invasión, pero tiene la necesidad de salir adelante, esa hambre de superación”, y, de inmediato, se dirige hacia su hijo: “¿Se te hace justo burlarte de alguien con esa necesidad? ¿Tú sabias que no desayunaba? ¿que a veces no tenía para comer y que caminaba kilómetros?”, cuando el menor asegura que no estaba enterado de esto, su progenitor continúa: “Por eso te doy este escarmiento, no es por humillarte, yo te amo mucho, es para darte una lección de vida, para que entiendas que no debes hacer de menos a nadie por su vestimenta. Quiero que le entregues los tenis para que se los ponga”.

Un regalo para un niño con ganas de superarse

Acto seguido, el muchacho se los pone, todo parece indicar que le quedan a la perfección, para luego asegurar que desea que bote los que están gastados, que él mismo le comprará otras zapatillas. Tras esto, nuevamente, se dirige hacia su hijo: “... a ti te quedan bonitas las ‘chanclas’. No te sientas mal porque las traigas, no te sientas mal por traer un calzado humilde, nadie te debe hacer a menos por eso”.

Sobre la parte del final del metraje, el sujeto pregunta al niño sobre sus aspiraciones en la vida y este no duda en contestar: “Quiero sacar a mi familia adelante, quiero ser un gran doctor para que tengamos donde vivir”.

Una vez más, el hombre retoma el discurso hacia su vástago: “¿Tú sabías que él vive en una casa de lámina?”, el muchacho, nuevamente, replica que “no”. Tras esto, pide a los jóvenes que se den un abrazo, que intenten ser amigos, pero también hace un pedido al niño acosado: “Quiero que perdones a mi hijo, te pido una disculpa de su parte (…) la vida es bonita para estar peleando con los demás”.

Elogios, pero también duras críticas

El video fue compartido en la cuenta @luisitotime2.0 el pasado 6 de junio y, desde entonces, ha congregado más de 11.6 millones de reproducciones, con miles de comentarios que halagan la actitud de este padre, pero también otros que lo han criticado.

“Estuvo muy buena la lección de vida, pero hay un detalle que no me gustó: el repetir a cada rato que el niño usa tenis piratas; creo que sigue siendo una humillación”, “bien, aunque hay una línea muy delgada entre una buena lección y humillación que pueda provocar ira y rencor”, “el señor, por querer dar una lección quedó peor diciendo ‘tenis feos’, o sea, con razón el hijo hizo lo que hizo”, “el hecho que le regale tenis nuevos al chico, no quita que el señor lo humilló cuando le dijo ‘tenis feos y piratas’. En fin, la hipocresía”, “no hay necesidad de señalar los tenis del otro niño. Todo parecía bien hasta que...”, “el papá es el que está humillando a los dos y generando un resentimiento y una huella que nunca olvidará su hijo y algún día será al que humillen”, “si todos los padres fueran así, no existiera la envidia ni egoísmo o bully. Lo felicito, gran lección de vida, todos somos iguales”.

Síguenos en nuestras redes sociales: