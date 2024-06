Una creadora de contenido estadounidense ha generado opiniones divididas al explicar por qué algunos choferes no recogen a ciertos pasajeros. Rebecca Sophia Scott, conocida en TikTok como @beccasophiascott, compartió un video en el que detalló su experiencia trabajando con Uber en Las Vegas, revelando las razones por las que cancelaría un viaje. Su testimonio se ha vuelto muy popular, superando el medio millón de reproducciones y los 13 mil ‘me gusta’.

Scott inicia su relato mencionando una teoría propuesta por la tiktoker Megan Boni (@girl_on_couch). Según esta usuaria, si un conductor de Uber cancela un viaje, es porque vio la foto del pasajero y se sintió intimidado por lo atractivo que era.

Scott desacreditó esta teoría y aclaró que los choferes no pueden ver la foto del pasajero. “Para todos los usuarios de Uber, no vemos su foto”, afirmó la estadounidense.

Lo que los conductores sí pueden ver, en cambio, es la calificación del pasajero. La creadora de contenido explica que esta puede ser motivo suficiente para que un chofer decida cancelar un viaje.

“Si tu calificación es de 4.1 o 4.2, sabemos que algo sucedió”, asegura Scott, sugiriendo que una calificación baja podría indicar problemas anteriores, como vomitar en el coche, causar desorden o comportarse de manera inapropiada.

Además de la calificación, la tiktoker menciona que el nombre del pasajero también puede influir en la decisión de un conductor.

Si el nombre es inusual o incompleto, como una sola letra o un apodo extraño, los conductores pueden sentirse inseguros y optar por cancelar el viaje.

Scott propone que Uber exija a los pasajeros usar sus nombres completos y oficiales para evitar confusiones y mejorar el nivel de seguridad.

Un rotundo no a los pasajeros demandantes

Otra razón por la que un chofer podría cancelar un viaje es si el pasajero resulta ser demasiado demandante. “Si acepto el viaje y me envías mensajes como 15 veces, diciéndome qué hacer y dónde ir, es demasiado”, explica Scott.

En tales casos, el estrés causado por un pasajero puede llevarla a cancelar el viaje para evitar una experiencia desagradable.

Rebecca concluyó su video explicando que, en ocasiones, la mejor opción para un conductor es simplemente cancelar el viaje si anticipan algún tipo de problemas.

“En ese momento, simplemente cancelaré el viaje. Yo me quedo con la L”, dice, refiriéndose a la “pérdida” (loss, en inglés) de cancelar un viaje, pero prefiriendo eso a lidiar con una situación estresante.

El testimonio de la usuaria generó todo tipo de comentarios en las redes sociales. Varios internautas compartieron sus experiencias con Uber, señalando que la mayoría de veces la calificación otorgada por los conductores no es del todo verídica.

“Tengo 4.88. No tengo idea de qué pasó en el pasado. Entro al auto y me quedo callada a no ser que el conductor empiece una conversación”; “Siempre saludo a mi chofer, soy educado y le agradezco por el viaje. Tengo 4.75. Las calificaciones no dicen toda la verdad”; “Yo nunca he tenido un problema y mi calificación no es de 5 estrellas”, escribieron las personas.

Cómo reconocer un taxi seguro

Evita viajar en el asiento delantero. Lo recomendable es sentarte en el lado opuesto al conductor, ya que así le será más difícil alcanzarte si es que intenta robarte.

Evita tomar taxis con placas “en trámite”.

Evita que el destino del viaje sea directamente tu domicilio o lugar de trabajo para que nadie sepa los lugares que frecuentas.

Nunca reveles datos personales al conductor.

