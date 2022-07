Kaley es una mujer de los Estados Unidos cuya historia viene dando mucho de qué hablar en redes sociales como TikTok ¿Por qué? Ella nos cuenta en un video con millones de reproducciones que tiene una herida de nacimiento en la frente debido a que porque se comió a su gemelo cuando se encontraban en el vientre de su madre.

Gemelo desaparecido

Millones de usuarios de la plataforma china quedaron estupefactos cuando reveló que se comió “a su gemelo en el útero”, dijo el pasado 6 de julio en la cinta que viene acumulando más de 5.2 millones de reproducciones.

“Yo era un feto hambriento”, tras lo cual confesó que absorbió a su hermana en su cabeza que, de acuerdo Clínica Cleveland (consultada por The New York Post) se trataría del “síndrome del gemelo desaparecido”, que no es otra cosa que una especie de aborto espontáneo que ocurre cuando una mujer está embarazada de varios bebés, pero uno de estos deja de desarrollarse producto de una “aberración genética”.

Gemelo absorbido

Esta misma fuente afirma que el embrión fallecido se incorpora al tejido del gemelo, un proceso que es inofensivo tanto para los fetos sobrevivientes como para la madre.

“Nueve meses es mucho tiempo para estar en el útero sin ningún sustento real (…) caí en la tentación de comerme a mi hermana gemela. Sin embargo, al igual que yo, ella era una persona terca. En lugar de, simplemente, ser absorbida, decidió quedarse en mi frente”, dice Kaley entre bromas describiendo lo que sucedió con su gemelo.

De hecho, relata que cuando nació su frente tenía restos de su hermana absorbida como cabello, dientes y huesos, pero, por suerte, los médicos consiguieron “separarlas”: “Lo cortaron para que no impactara el cráneo, y aquí estamos mi hermana y yo”.

La cicatriz

Pero, aquí no acaba todo, pues en un video de seguimiento que tiene más de 760 mil vistas compartió una foto de recién nacida en la cual notamos un bulto en su frente del tamaño de una moneda, para luego mostrar una posterior una vez se produjera la extracción de los restos de su gemela con vendaje sobre dicha zona.

Usuarios sorprendidos en TikTok

De inmediato, los usuarios no dejaron pasar la ocasión para dar a conocer su punto de vista sobre esta historia: “No esperaba esto. Tú ganas la competencia de historias de cicatrices”, “El hecho de que, probablemente, a lo largo de toda tu vida hayas tenido que contar esta historia cuando la gente preguntaba sobre la cicatriz me está enviando ahora mismo”.