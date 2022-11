Maren Butler y James Carrington son una pareja de los Estados Unidos quienes tienen una historia muy particular que contar ¿por qué? Ambos son personas de la comunidad LGTBQ que salían con personas del mismo sexo hasta que se conocieron, tras lo cual confiesan que mantienen una relación “heterosexual inusual” que se ha vuelto viral en TikTok.

Un amor “inusual”

Su amor fue expuesto en la plataforma china donde acumulan más de 30.5 millones de vistas. A South West News Service, Maren declaró: “somo una pareja inusual, pero estamos muy felices”, además de agregar que antes solo salía con mujeres, pero cuando conoció a James, su novio ultrafemenino, todo cambió.

James lleva una barba, pero también usa tacones de aguja, extensión de pestañas, uñas acrílicas, siendo esto lo que atrajo a la mujer: “recuero haber visto el video de James y pensé que era genial. Antes, solo había salido con chicas, pero siempre me han atraído los hombres-mujeres porque me encanta la combinación de confianza y feminidad. Tiene una cara bonita ¿qué no se podría amar?”

Por su parte, James, estudiante de pre-medicina y salud pública en la Universidad de Tulane en Nueva Orleans, Luisiana, solamente salió con personas de su mismo sexo: “aunque me identifiqué como gay antes de conocer a Maren, no estaba buscando una relación romántica con hombres. Antes de conocerla, tenía un novio, pero solo duramos un par de meses porque no se sentía bien. Cuando la conocí, hubo un clic y así fue como supe que esto era especial”.

¿Cómo surgió el amor?

Se conocieron en línea, intercambiaron números, pasaron horas chateando durante las noches de manera religiosa por un mes ¿Qué los unió? El amor por la música R&B y un sentido del humor muy similar, pero en marzo de 2021, Maren viajaría para conocer a James.

“Hablamos de encontrarnos y yo tenía un par de días sin ir a la escuela, así que decidí que era el momento perfecto para encontrarnos. Cuando llegué, era bastante tarde en la noche, pero fue increíble vernos en persona por primera vez. James era tal como era por teléfono: divertido, inteligente y confiado”, dijo ella.

Tras darse cuenta lo compatibles que son, decidieron iniciar la relación en abril del mismo año pese a que viven en estados diferentes. Pero, uno de los momentos que más recuerda James es la reacción de su padre cuando le presentó a Maren: “mi papá se sorprendió cuando se la presenté como mi novia, porque él es de una generación diferente y una pareja como la nuestra no es algo que haya visto”.

Planes a futuro

Sin embargo, pese a contar con mucho apoyo en redes sociales como en la vida real, no son pocos quienes cuestionan su amor, pero esto no los amilana: “cuando estamos en público recibimos miradas de niños pequeños y personas mayores. No tomamos nada personal, algunos no saben cómo reaccionar y eso está bien. Es molesto tener que explicar nuestra relación, algunas personas están confundidas o curiosas, lo cual no nos importa”, dice Maren.

Sobre cómo lidian con una relación a distancia, parece que han resuelto a la perfección este pequeño gran inconveniente: “estamos ansiosos por disfrutar de las cosas cotidianas de la pareja, como despertarse uno al lado del otro, disfrutar de nuevas experiencias y no tener que abarrotarlo un fin de semana. Estamos emocionados de vivir juntos, casarnos y tener bebés”, sentenció James.