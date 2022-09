Alex Brandon es un joven Perú quien está en boca de todos en TikTok ¿por qué? Pues, recientemente, se ha vuelto tendencia de esta red social por personificar a un entrañable personaje de la recordada serie “El chavo del 8″, por lo que hoy es conocido masivamente como “La Chilindrina huachana”, y cuya historia ha dejado sorprendido a mies de internautas de esta plataforma.

Una “chilindra” inexpresiva

Su caracterización es muy particular, pues se muestra poco expresiva, pero no por eso baila de forma cadenciosa al ritmo reguetón, además de portar una bebida en la mano, cuyo primer video ya supera los 2 millones de reproducciones y su éxito ha superado las barreras de Perú siendo conocido en otros países de Latinoamérica.

De hecho, en un segundo video la vemos animando la fiesta en una discoteca en el “Norte chico”, siempre con su estilo pocos expresivo, pero desplegando una gran habilidad para el baile, lo cual le ha generado que más de uno le pida una selfie.

En un tercer video, que data del 6 de setiembre, vemos a Brandon vestido con buzo, pidiendo que lo sigan en su cuenta oficial de TikTok, @chilindrinahuacho, el cual le ha valido ganar más de 1.1 millones de reproducciones; este canal, creado hace menos de 1 día, ya cuenta con más de 38.4 mil seguidores.

¿Quién está detrás de “La chilindrina huachana”?

Alex Brandon es un joven que vive en Huacho, ciudad ubicada al norte de Lima, quien dedica los fines de semana a trabajar en la discoteca Mamboo animando los eventos, siempre caracterizado como el personaje de la vecindad del “chavo”.

Sin embargo, como vemos en los clips que ha compartido, no solo se dedica a la animación, pues también realiza malabares con fuego, aros o pelotas. Pero, su reciente fama en TikTok radica no solo en su caracterización, sino en la interpretación que hace del personaje, el cual se muestra callado, poco expresivo, incluso en los momentos que realiza su show no esboza ni una sonrisa.

Éxito en TikTok

Sin embargo, pese a que inicialmente se la ha bautizado como la “Chilindrina huachana”, otros, debido a que la ven en un ambiente de fiesta, ingiriendo alcohol le han colocado sobrenombres como “La chilindrina borracha” o, uno más coloquial, “La chilindrina huasca” (esta palabra en jerga peruana se refiere a una persona en evidente estado de ebriedad).

En un comienzo, por ejemplo, no se tenía conocimiento de donde provenía esta “chilindrina”, por lo que muchos usuarios creyeron que era de origen mexicano, pero la duda quedó más que zanjada cuando Alex confirmó ser peruano.

TikTok no para de reír

Su éxito viral en redes sociales, seguramente, hará que con el tiempo “La chilindrina huachana” sea contratada para animar eventos siendo ella el plato principal, razón por la cual, los usuarios de TikTok no han dudado en halagarlo, pero siempre con comentarios hilarantes.

“Muy talentoso el joven, espero no se aprovechen de él y reciba apoyo con buena intención, porque se nota que es chévere la ‘chilindrina’”, “la seriedad que carga no la tiene cualquiera, ja, ja, ja”, “yo soy de Colombia y me aparecen puros videos de ella”, “otra vez tú, chilindrina. Ayer soñé contigo, qué más quieres de mí. El que entendió, pues entendió”, “se aplaude el talento, no sé si los demás la graban con buena onda, pero se ve que es una buena persona”.