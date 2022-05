Si bien es cierto que para millones de mujeres la maternidad es un anhelo, para muchas otras esto no es una prioridad, como Jessica Hawk-Ippolito, una maestra de 52 años en los Estados Unidos cuya historia se ha convertido en tendencia de TikTok por asegurar que nunca soñó con formar una familia y que ello le ha dado mucha felicidad, afirmación que ha generado un intenso debate en esta red social.

“Nunca jugué a la mamá”

Nuestra protagonista es una profesora de inglés en la secundaria de Franklinville, Nueva Jersey, quien compartió su testimonio en su cuenta @myteacherface, donde aseguró que muchos la aseguraron que, con los años, se arrepentiría de su decisión.

Al diario Metro confesó: “Incluso de niña nunca quise una muñeca, Nunca jugué a la mamá y los bebés. La gente siempre me decía que cambiaría de opinión. Incluso, en mi boda alguien preguntó cuando tendría bebés”.

Dedicada a su profesión y disfrutar la vida

Por su parte, a The New York Post, Jessica afirmo que lo primero en su vida siempre fue su carrera profesional: “Siempre quise sobresalir en mi carrera y sin tener el impulso maternal de tener hijos, he tenido la suerte de llevar una vida muy libre y satisfactoria en mis propios términos (…) a lo largo de mi vida me han dicho cosas muy groseras por esto: ‘te arrepentirás de no tener hijos cuando seas mayor y te sientas sola y no hay nadie cerca para cuidarte’”.

De hecho, ella se reafirma y no reniega de su decisión con 52 años a cuestas, todo lo contrario, revela que es feliz en la forma como lleva su vida. Al diario The Sun, aseveró: “Es mi decisión no tenerlos y es una elección deliberada. He tenido tanta libertad para perseguir mis sueños. Le dije a cualquiera a con quien estaba saliendo que no era algo que quería”.

Sin resentimientos con la maternidad

Sin embargo, pese a lo que muchos podrían pensar, la maestra no siente ningún tipo de sentimiento negativo o aversión con el hecho de ser madre, pero no es lo suyo: “Siempre tuve mucha libertad para perseguir mis sueños. Creo que los niños y la maternidad son increíbles, pero no lo son para mí a pesar de lo que digan”.

Su negativa a tener sus propios hijos, principalmente, se debe al hecho de poder estar contenta consigo misma: “Sabía que, si alguna vez quería ser madre, tendría que ser una que se queda en casa, pero eso no me haría feliz. La gente siempre decía que cambiaría de opinión, pero no lo hice”.

La prioridades de Jessica Hawk-Ippolito

Entonces, muchos pueden preguntarse ¿Cuáles son las prioridades de Jessica Hawk- Ippolito, a lo que ella ha respondido de forma categórica: “Viajar. Pude viajar a Italia, Francia y más lugares de ensueño. Tuve tantas experiencias increíbles. Y no tuve que pensar en nadie más que en mí misma, así que pude aprovechar la oportunidad”.

Finalmente, a The New York Post declaró qué es lo que busca con el contenido y testimonio de vida que comparte en su canal de TikTok: “Tenemos que comenzar a enseñar a las generaciones más jóvenes, niñas y niños, que uno define su vida como quiere que sea. Si eso significa tener diez hijos, genial. Si eso significa no tener hijos, genial”, sentenció.