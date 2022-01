Nikole Mitchell, de Estados Unidos, se convirtió viral en redes sociales por su curiosa historia. La mujer de 36 años abandonó su vida religiosa e incursionó en la industria de contenidos para adultos. Mediante su cuenta de Instagram, la norteamericana se describe como “pastora convertida en stripper”.

Al crecer en una familia conservadora, Nikole Mitchell creyó “que sus deseos y cuerpo eran innatamente pecaminosos y malos”. Si bien tenía la idea desde pequeña de ser stripper, la norteamericana se dedicó por completo a la religión. “Me enseñaron que a las mujeres no se les permite liderar y que las mujeres deben estar en la cocina y con los niños”, confesó.

En 2011, Mitchell, junto con su ahora exmarido, formó parte de la iglesia evangelista Woodland Hills (Minnesota) donde le abrieron los ojos sobre la posibilidad de la igualdad de género dentro de la vida religiosa. Cada domingo, la mujer estaba en la primera fila para consultarle sobre el sermón. Por ello, le propusieron convertirse en pastora.

“Uno de mis pastores dijo ‘Nikole, ¿te diste cuenta de que eres teólogo? Y me dijeron: ‘Nos gustaría que fueras uno de nuestros pastores’. Estar en el escenario frente a miles de personas, eso es con lo que había estado soñando durante años”, recordó.

Su vida dio un giro

Nikole Mitchell continúo con su vida, llegó al altar y tuvo tres hijos. En el tiempo que estuvo casada, la madre de familia asistió a una función teatral orientada al movimiento LGBTIQ+.

♬ original sound - Nikole_Mitchell_ @nikole_mitchell_ Dreams really do come true in New York😍 From food stamps to getting paid to travel and do what I love - dreams really do come true! #NewYork

“Pensé, ‘Dios mío, no creo que sea heterosexual’ y sacudió mi mundo. Sabía que si revelaba mi rareza lo perdería todo porque la iglesia no da la bienvenida a las personas queer”, precisó Mitchell, quien se identifica como bisexual, según contó New York Post.

En ese sentido, Nikole sintió como si estuviera viviendo “una vida muy engañosa” y buscó mantener su sexualidad en secreto. En julio de 2017, la mujer brindó un sermón y luego dejó la iglesia para emprender una nueva etapa.

De pastora a ‘stripper’

Desde entonces, Nikole Mitchell comenzó a desempeñarse como ‘stripper’. Tras modelar lencería en Instagram, realizó una sesión fotográfica y abrió una cuenta en OnlyFans en el 2019, ese mismo año se divorció y decidió mudarse a Los Ángeles.

“Empecé muy tímido, como tomar fotos en topless, pero ahora llegué al punto en que tomo solicitudes personales y hago videos muy adaptados a los deseos específicos de las personas”, señaló Mitchell.

Cuánto gana Nikole Mitchell

The Sun reveló que Mitchell percibe más de 100 mil dólares mensuales gracias a los 15 dólares que cobra a sus seguidores en ‘OnlyFans’, web sin censuras para adultos. Además, la madre de 36 años realiza cursos sobre autoestima y sexualidad.

“Toda persona tiene derecho a expresarse de la manera que le parezca bien y así es como me siento bien a mí. Mi sexualidad es increíblemente sanadora y sagrada. Y cuando doy este regalo a la gente, los bendigo”, recalcó Nikole.