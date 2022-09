Hoy sabemos que los animales tienen su propia personalidad, su propio carácter, por lo que en no pocas ocasiones los vemos hacer cosas casi impensables, pero, qué pensarías si te decimos que existe una oveja que tiene complejo de perro, sí, se trata de Rolo, un ovino de Argentina cuya historia ha causado gran sensación en TikTok una vez que convirtiera en tendencia y estrella de esta red social.

Nace una estrella

Nuestro protagonista ha vivido años de felicidad al lado de Flavia, su cuidadora, pero todo cambió cuando la mujer publicó videos del animalito jugando; su éxito fue tal que decidió crearle su propio canal, @rolo.elcordero, donde sus seguidores provienen de diversas partes del mundo, acumulando más de 113.6 mil followers y con cifras que superan los 2.3 millones de “me gusta” totales.

El video con el cual se catapultó como una estrella en ascenso en TikTok vemos a Rolo sumamente feliz por pasar tiempo al lado de sus amigos perros en el campo abierto, de hecho, juega con ellos como si fuera uno más de la manada y ellos lo aceptan sin ningún problema: “Creo que Rolo nunca se sintió oveja”, mientras en la cinta escuchamos a Flavia decirle con voz amena: “Despacio, Rolo, vos no sos perro, mijo”.

Este video data del pasado 25 de julio consiguiendo más de 15.4 millones de reproducciones y no es el único metraje donde vemos a la tierna oveja actuando de una manera que, por lo general, no relacionamos con este tipo de animales.

De inmediato, los usuarios no dejaron pasar la ocasión para caer rendidos ante el encanto del animal: “está medio raro tu caniche”, “Rolo: ‘pues, Barbie dijo que puedes ser lo que quieras ser’”, “¿cómo que no? Es un poodle vegano”, “el Rolo: ‘pues, es mi cuerpo, mi decisión’”, “no le digas que no es perrito, ja, ja, ja”, “y pensar que estas conductas son normales, tanto en vacas, caballos y la gente cree que no”, “si se siente identificado como tal ¿Qué problema hay?”.

¿Cómo se encontraron Rolo y Flavia?

Una vez que la ovejita alcanzara pronta fama en TikTok, no faltaron los usuarios que comenzaron a preguntar sobre cómo llegó Rolo a la vida de Flavia, por lo que la mujer decidió publicar un nuevo video explicando cómo fue su encuentro.

Nos cuenta que ella se dedica a ser rescatista de perros y gatos (la mayoría de sus canes son mestizos recuperados de malos dueños), pero que Rolo llegó a su vida por medio de un familiar que cría ovejas para el consumo: “un día les pido que si nacía un corderito se los compraba”.

Rescatado de una muerte segura

Explica que la madre de Rolo sí lo quería, pero como ya era “viejita” no tenía suficiente leche para amamantarlo, por lo que decidieron entregárselo. Recuerda que estaba débil, sin fuerzas para pararse, le obligaron a tomar leche de a pocos hasta que fue recuperando energía, comenzó a andar.

Semanas después cayó enfermo porque la leche le producía dolor de cólicos, intensas diarreas, por lo que le inyectaron antibióticos. Flavia pensó que la oveja moriría, hasta que le cambiaron la leche tras lo cual mostró mejoría y, desde entonces, no dejó de crecer.

Mascota sí, comida no

Flavia asegura que cuando lo trajo a la casa lo presentó a los perros, dormía al lado de los perros, que estos lo aceptaron de inmediato: “Él juega así porque se crio con ellos (…) es un amor, jamás lo molestamos, tampoco los molesta, es un cordero re amoroso”.

Al inicio de la cinta, Flavia aseguró que hacía dicho video debido a que muchos le increparon que, seguramente, al poco rato se lo comería, pero ella insistió en que no, pues Rolo es su mascota y no un animal para el consumo.