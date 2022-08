Waluigi es un personaje del universo de Mario Bros creado por Nintendo, que no ha recibido, necesariamente, la suficiente atención de los fans del “fontanero”, pero Internet y específicamente TikTok lo ha vuelto tendencia entre millones de usuarios de esta red social cuando un grupo de amigas en los Estados Unidos hicieron una despedida de soltero cuya temática era ir vestidos como el archirrival de Luigi y cuya historia detrás recién se ha dado a conocer.

Una idea alocada

El pasado 5 de agosto, en la plataforma china se subió un clip donde notamos a siete personas, aunque vestidas de diferente manera, pero con la constante que se trata del personaje del popular videojuego. El objetivo de las chicas era adivinar cuál de ellas sería la que termine la velada con mayor cantidad alcohol en la sangre.

Sobre el final de la cinta vemos a un Elvis, pero al estilo Waluigi. Para muchos, el video no solo es raro, también divertido, siendo esta una de las razones para ir sumando millones de reproducciones en TikTok.

Ante este fenómeno que ha intrigado a muchos, Kotaku se comunicó con Emily Yates, la novia, la que fue vestida como Elvis Waluigi, quien confesó por qué decidieron hacerlo con dicha temática.

“Cuando estaba pensando en mí futura despedida de soltero, supe que quería hacer una noche de disfraces caótica. He visto algunos muy buenos en línea con el tema de Guy Fieri y Shrek, pero quería algo que no había visto todavía”, tras lo cual se inclinó por Waluigi porque es un “larguiducho de pura energía caótica, pero con un aspecto icónico”.

Buscando la despedida más caótica

Pero, vender la idea de hacer su fiesta con este concepto no fue nada fácil, razón por la cual decidió crear un archivo de Power Point a modo de presentación: “Recibí respuestas como ‘¿qué? ¿por qué?’ sobre todo de personas que, simplemente, no tienen tana presencia en Internet. Lo cual es perfectamente justo. De verdad, no tiene sentido, pero por eso quería hacerlo”, confesó al mencionado portal.

Yates reveló que su idea era tener a 9 personas con disfraces inspirados en Waluigi, pero sobre la víspera de la despedida de soltero, dos amigos tuvieron que declinar su asistencia, pero, de todas maneras, salió increíble.

“Cuando estábamos disfrazados de bares en bares, obtuvimos muchas reacciones realmente geniales. Creo que fue aún más inesperado porque salimos un martes por la noche y no un fin de semana normal”, dijo Yates.

No imaginó que sería viral

Por otro lado, comenta que nunca se imaginó que el video se volviera todo un éxito en TikTok: “Mis amigos y yo hemos estado leyendo cada comentario y tomando capturas de pantalla a nuestro favorito. Estoy muy sorprendida de que cada comentario sea positivo y saludable”.

Nuevas ideas para el Elvis Waluigi

Ante el éxito de su despedida de soltero, Emily Yates compartió material adicional en su TikTok mostrando imágenes inéditas de esta alocada fiesta de chicas, pero no solo eso, pues tiene la intención de compartir el proceso de creación de esta prenda, así como también un recorrido con los bares con esta hilarante temática.

Kotaku le preguntó si su boda será también una completa locura, pero la mujer aseguró que su matrimonio, programado para noviembre de 2022, será uno “tradicional”.