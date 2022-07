Con 54 años, Marc Lhowe se ha convertido en toda una estrella de TikTok con videos que cuentan con millones de reproducciones por compartir contenido relacionado a sus labores en la Guardia Nacional de los Estados Unidos, pero que también se desempeña como capellán y que, recientemente, está en boca de todos por hacer el popular desafío de las flexiones filmado en Fort Gordon, pero también da consejos para aquellos que quieren incursionar en el mundillo de estas plataformas y su historia se ha vuelto tendencia de esta red social.

Una vida dedicada a Dios y a la milicia

Lhowe se ha desempeñado como Guardia Nacional durante 12 años, pero antes estuvo enlistado en el ejército estadounidense, mientras que entre 2011 y 2012 recibió educación pastoral clínica.

A The Augusta Chronicle, comentó: “Me enamoré de la capellanía clínica. Soy capellán los 7 días de la semana. Ayudo a los soldados, ayudo a los pacientes. Trato de llevar lo espiritual a lo que sea que estén pasando emocional y físicamente”.

Pero, cuando fue consultado sobre qué lo llevó a enlistarse, un tanto en broma y otro tanto con vergüenza dijo: “Rambo. La película Rambo. No hay duda de eso. Cuando me uní, Rambo, Chuck Norris, todos los que no eran veterinarios estaban haciendo películas y por eso no quería ir a la Fuerza Aérea. No quiero ir a la Armada, quería ir al Ejército”.

El llamado de la vida espiritual

En su paso por esta institución militar, pudo entrar a unidades tales como artillería, aviación, caballería, infantería y, actualmente, con los ingenieros. Sin embargo, confesó que siempre quiso ser capellán, pero creía que no contaba con la educación suficiente para ello.

“Nunca digas nunca con Dios. Comencé a hacer una clase, dos clases, creo que estuve en la escuela un promedio de 14 años, para tener un título de asociado, licenciatura y maestría de 90 horas, una pasantía de un año en VA para mi asociación clínica y ahora soy capellán certificado por la junta”.

Capellán y estrella de TikTok

Sin embargo, otra que cosa que jamás pensó hacer fue dar el salto a redes sociales como TikTok y, peor aún, convertirse en viral de millones de usuarios, muchos de estos jóvenes, lo cual tuvo su inicio en febrero de 2021.

“No entendía TikTok. Cada vez que lo encendía, había chicas bailando con pantalones de yoga, así que pensé: ‘no estoy seguro de lo que se supone que debo sacar de esto’”, por lo que cuando preguntó qué tipo de contenido publicar, su hija, muy escueta, pero directa, le dijo: “Pon lo que quieras”.

Por ello, pronto se topó con lo que él ha calificado como el “área cristiana de TikTok” y el “área militar de TikTok”: “Una vez que entré me di cuenta: soy viejo. De hecho, tengo cierta sabiduría con el cabello blanco que otros no han tenido, y la sabiduría solo significa que te equivocaste y aprendiste de tus errores en algún momento”.

El desafío de las flexiones

Pero, su canal entró a una nueva etapa cuando hizo el desafío de las flexiones mientras se encontraba en Fort Gordon el pasado junio: “Había un tipo que dirigía una clase de puntería, así que detuve a todos y dijo: ‘por cierto, este es el capellán Marc, tiene TikTok y tiene un video de flexiones ¡los avergonzará a todos!’”

Pero, nuestro protagonista contestó: “Mientras estamos en eso, déjenme hacer uno más, porque un tipo dijo que parecía que mi cabeza iba a explotar. Así que déjenme mostrarles que el ‘viejo todavía puede hacer esto’. Así que fue en el acto, improvisado, pues un par de hashtags”.

Pero, su sorpresa fue tremenda cuando se dio cuenta que el video de estas flexiones explotó en TikTok, superando las 2 millones de reproducciones: “Me sorprende. Cuando llegó a los 900 mil pensé: ‘Eso es, realmente, genial, pero se estancará’, y luego saltó sobre el millón y luego sobre dos”.

Desde entonces, Marc ha decidido crear contenido variado, en el cual se incluyen, por ejemplo, reacciones a producciones del universo cinematográfico de Marvel.

Ayudando a los soldados

Asimismo, en su labor como capellán confiesa que lidia con muchos problemas que padecen los soldados: “El suicidio es terrible, es una enfermedad. No lo encontrarás en una familia, pero de pronto se mata el tío Joe y uno cree que no afecta a nadie, pero sí quizás 8 o 9 años después”.

Y continúa: “Lidiamos con la idea del suicidio y parte de la razón es que se les arranca de su hogar, los llevan a un país extranjero, donde ven a unas cuantas personas durante un año y luego, de repente, los mandan de vuelta, para que se reintegren a la sociedad. A muchos les cuesta volver a encajar”.

“A veces, sentimos que deberíamos aguantarnos, pero la verdad es que debemos pedir ayuda, hay mucha gente disponible, pero muchas veces, nosotros somos los que superamos al enemigo que está en el espejo”, sentenció.