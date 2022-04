A inicios de abril, se hizo tendencia en TikTok el video de una madre y su hija, quienes le dedicaron una canción a su padre y esposo por haberle sido infiel a su esposa. Sin embargo, hoy conocemos la historia completa detrás de este metraje que tuvo lugar en Argentina y con cientos de usuarios de esta red social fascinados, pero también indignados.

Una canción con dedicatoria

El video data del 6 de abril, siendo compartido por la cuenta @armandoadiego, en la cual se puede escuchar a las mujeres entonando partes del tema “Marte” de Sofía Reyes y María Becerra: “Y te aviso, la cagaste. Dormiste en otra parte, conmigo te quemaste, ahora ándate a Marte, que aquí, no te quiero aquí”.

La leyenda dentro del video reza lo siguiente: “Para mi papá que cagó a la mejor mujer del mundo. Quédense hasta el final”, en tanto que la descripción del mismo se lee: “Mamá contó su situación y le escribieron la canción”.

La cinta, hasta el momento, ha recaudado más de 1.1 millones de reproducciones y, tras volverse viral, los usuarios de TikTok han pedido detalles de la historia detrás de la reacción de ambas mujeres ante el accionar del hombre.

La historia detrás del viral en TikTok

Así, nos enteramos que la hija, la dueña de la cuenta se llama Guadalupe, de 21 años: “Le dije a mi mamá que esa letra estaba escrita para ella, que se la aprendiera, que se la pusiera todo el día para poder liberar emociones. Después, me daba risa porque cuando la grabamos le cambiaba la letra, no se la sabía bien. Siempre cantamos juntas en el coche”, declaró a Infobae.

En ese sentido, la joven relata que su madre, Gabriela (de 48 años), descubrió a su padre siendo infiel, por lo que el matrimonio se separó en 2020 tras un proceso sumamente doloroso: “Amo a mis dos papás, no es la muerte de nadie que los papás se separen, pero para mí fue lo peor que me pasó”.

Madre e hija se hicieron virales tras un video publicado en TIkTok a inicios de abril. (Foto: Guadalupe/infobae)

De hecho, Guadalupe asegura que en 2019 su familia era sumamente estable y unida, sobre todo en los momentos malos: “En la otra vida mis papás eran súper compañeros. Los domingos salíamos a comer. De repente, un día de la semana, mi papá sacaba entradas al cine para que fuéramos los cuatro”.

La historia de amor de los padres de Guadalupe

De hecho, la joven asegura que nunca pensó que sus padres llegarían a separarse: “Los míos nunca se van a separar, decía yo. Pero, pasó que llegué de un viaje de intercambio de Australia de dos meses y medio y, enseguida, me enteré que mis papás se separaban. Para mí fue un balde de agua fría. Mi vida cambió para siempre”.

Es así como Guadalupe revela cómo sucedió la historia de amor de sus padres. Su madre se encontraba de viaje de egresados en Bariloche, ciudad donde él trabajaba de coordinador. Se conocieron, se gustaron: “Fue un amor de película. Mi mamá lo tuvo. Habrá sido hermoso vivir eso, que tu coordinador te de bola. En realidad, mi papá se había enamorado de ella y ella se hacía la importante”.

Una carta destructora

Sin embargo, todo cambió cuando su mamá se encontró con una carta que pensó era para ella, pues decía: “Sos el amor de mi vida, solo te quiero para mí, me hacés súper feliz”, ella recuerda: “Mi mamá se emocionó, porque pensó que era para ella. Entonces, buscó la primera hoja y se encontró con el nombre de la mina. Ya pasaron dos años de eso”.

La amante era maestra de una escuela a la cual daban provisión de alimentos, como parte del negocio familiar que manejaban.

Cuando Guadalupe llegó de Australia, se topó con la mala noticia: “Estaba en casa y escucho un grito de dolor y era mi mamá que estaba llorando. Leí la carta y se me cayó el mundo abajo. Mi papá era mi héroe. Mi ejemplo a seguir. Haber encontrado eso fue durísimo. Y para mi mamá, esa nena de 18 años que se enamoró de su coordinador y haber llevado con él 30 años juntos, fue muy doloroso. No lo vio venir. Llegan de un viaje a España y jamás imaginó que mi papá estuviera haciendo eso. La historia había empezado una semana antes de un viaje a Japón de mi papá, en noviembre de 2019, y la carta la encontró en abril de 2020. La carta estuvo en el escritorio todo ese tiempo”.

Cuando sus padres se separaron, su mamá entró en depresión, desde entonces, Guadalupe vive con ella. (Foto: Guadalupe/infobae)

Tratando de superar la adversidad

Asimismo, la joven revela que fue su hermano quien la ayudó en todo momento para sacarla del sufrimiento, pero pronto comenzó a meditar y reflexionar sobre lo sucedido con sus padres.

“De a poco empecé a entender que mi papá es una persona con sentimientos. No es que dejó de pensar en mí. Sé que él me quiere y siempre me va a querer. Me di cuenta de que extrañaba a mi papá y que lo necesitaba en casa y que tenía un enojo muy grande. Pero, por algo, quiso la vida que aprendiéramos de esto. Nos dio una cachetada que nos hizo crecer a mi hermano y a mí muy rápido. Pero, mi papá es humano. Lastimó, pero pidió perdón a mi mamá”.

Sin embargo, Guadalupe confesó que su mamá entró en un cuadro de depresión, además de que perdió más de 15 kilos, pero, con mucho esfuerzo se recuperó, pues asegura que su actitud ya no fue la misma, razón por la cual ambas viven juntas, decididas a dejar la tristeza en el pasado.

Finalmente, asegura que su padre no se incomodó cuando se enteró del video viral en TikTok: “No se molestó, excepto por el título que le puse. Fue uno que no pensé mucho. Más allá de eso, después le causó gracia verme riéndome con mi mamá y me llamaron desde los medios”, sentenció.