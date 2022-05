La increíble historia de Cordarius Jones ya dio la vuelta al mundo. El conductor de autobús escolar es popular últimamente en todas las redes sociales por mostrar su trabajo de una forma muy singular través de numerosos videos virales de TikTok. Incluso, el hombre de la ciudad de Florida (Estados Unidos) se ganó un premio por su labor en la comunidad.

De conductor de autobús a estrella de TikTok

Cordarius Jones, conocido como “Mr. Bus Driver” en todos los rincones de Internet, suele utilizar su cuenta @mrbusdrivercj para subir contenidos sobre su jornada laboral. Con más de 29 mil seguidores, el joven saltó al estrellato por su forma en que protege a los estudiantes de primaria y secundaria del Distrito Escolar del Condado de Escambia.

“Nunca se sabe por lo que están pasando estos niños en casa. Cuando se suben aquí, no sabes si vienen de un hogar inestable, si les gritan y lo siguiente que sabes es que están en el autobús y no quieres que se pongan nerviosos”, confesó Jones en diálogo con Pensacola News Journal.

En ese sentido, Cordarius busca inyectar una dosis diaria de buenos modales a los alumnos cada vez que se abren las grandes puertas de su autobús amarillo. Además de memorizar los rostros de sus pasajeros, él decora el interior de su vehículo con música, imágenes y frases motivacionales.

“Lo que hice este año para Navidad fue que otro conductor de autobús y yo pusimos música navideña, pero yo la puse en un altavoz externo. Estás llegando a la parada del autobús y estás escuchando Jingle Bells o esta canción de Navidad o esa”, recordó.

Sus inicios en las redes sociales

Jones incursionó en las redes sociales con sus primeras publicaciones mediante TikTok cuando aún se encontraba entrenando para el nuevo trabajo de conductor de autobús. Pasaron las semanas y el hombre de 29 años creó la página de Facebook “Mr. Bus Driver” en la que siguió relatando anécdotas de su empleo.

La historia detrás de su fama

La abuela de Cordarius Jones falleció hace cuatro años. En medio del dolor, el protagonista de esta historia necesitaba encontrar trabajo y después de ver algunos anuncios para operadores de autobuses, lo consideró como una señal y postuló al distrito escolar.

“Ver esas caras sonrientes por la mañana es algo que no sabía que necesitaba en ese momento. Es como si los niños me levantaran, sacaran un lado diferente de mí. Odiaba tomar fotos, odiaba hacer video. Y ahora, no puedes quitarme la cámara”, comentó Jones.