Cuando se trata una enfermedad a tiempo, hay mayores posibilidades de sobrevivir y este joven lo tiene muy presente ello pese a que al principio le restó importancia. Esta es la historia de un hombre que pensó que le había salido una simple espinilla en su rostro y al final resultó ser un tumor.

Su nombre es Alonso Castillo y, según contó en un video publicado en TikTok, notó que un pequeño bulto le había salido cerca a su ceja. Al principio pensó que se trataba de una espinilla enterrada, por lo que le restó importancia.

Sin embargo, el pequeño bulto empezó a crecer con los días y fue ahí donde se dio cuenta que ya no era algo normal, por lo que acudió a un especialista para saber su diagnóstico.

“Fui a consultar con médicos y al parecer era un absceso. Me recentaron medicamentos pero no disminuía el tamaño”, precisó Alonso, quien empezó a preocuparse al no ver resultados con las pastillas.

El joven acudió a un hospital para que le puedan extirpar el bulto, aunque él seguía pensando que era un absceso. Grande fue la sorpresa que se llevó cuando le hicieron unos estudios y se enteró de qué padecía.

“Me hicieron estudios y aparecía el cráneo perforado. Era un tumor”, reveló Castillo. Ante ello, procedieron a hacerle una intervención quirúrgica para que el bulto no siga comprometiendo el cráneo, tejido y nervio.

Recuperación lenta pero favorable

En una segunda parte, Alonso mostró cómo se manifestó al principio la supuesta espinilla y cómo acabó su rostro luego de la cirugía. Para tranquilidad de su familia y seguidores, el joven de nacionalidad mexicana se viene recuperando favorablemente.

Castillo agradeció por las diversas muestras de cariño y mensajes de aliento que le hacen llegar y asegura que le está poniendo ganas. Lo único malo es que no puede mover la ceja por la cirugía, pero eso es lo de menos como así lo cuenta.

“Seguimos echándole ganas, sin rajarnos. Todavía faltan cosas para salir bien del todo. Primero Dios”, concluyó. La historia rápidamente se viralizó en TikTok y esto se ve reflejado en sus cifras: más de 2 millones de reproducciones hasta la fecha.

