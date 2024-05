Alexandra Berrocal, una modelo neoyorquina de manos, le está mostrando al mundo que esta industria va más allá de los típicos desfiles y sesiones de fotos. Con apenas 30 años, genera miles de dólares al año simplemente exhibiendo sus extremidades para marcas de renombre como YSL, Microsoft y Serena Williams Jewelry. Aunque para muchos pueda parecer un trabajo simple o trivial, mediante sus redes sociales comparte la especialización y el gran detalle requerido en cada trabajo realizado.

Establecida en Nueva York, Berrocal buscó oportunidades a través de agencias especializadas que representan modelos de manos y piezas. Además de ganar 30 mil dólares al año por esta labor, ella también mantiene un empleo a tiempo completo en la industria del diseño de calzado.

Sus trabajos varían en frecuencia y compensación, desde 750 dólares por una sesión de cinco horas hasta 1200 dólares por una sesión breve de 40 minutos. La inconsistencia es una realidad en su profesión, pero la joven la enfrenta con determinación.

“Un mes puede ser dos o tres veces, y luego otro mes podría ser como diez veces”, detalló la modelo de manos en conversación con el medio New York Post. “Nunca sabes”.

En sus cuatro años como modelo de manos, ha aprendido las preferencias de las marcas, que incluyen una piel uniforme, dedos delgados y uñas impecables.

Su característica distintiva son sus manos pequeñas, las cuales considera una ventaja para los productos de belleza, ya que hacen que los objetos parezcan más grandes en las fotografías.

Aunque ha explorado otras áreas del modelaje de partes del cuerpo, se ha establecido como una experta en mostrar la belleza y la funcionalidad de las manos.

“He hecho dos castings para pies y no me sorprende no haberlos tomado porque no creo que tenga buenos pies, pero mi agente me pidió que fuera, así que fui”, señaló.

Mediante sus redes sociales, da consejos sobre el cuidado de manos

En las redes sociales, la modelo comparte detalles de su singular carrera bajo el nombre @iamalexberrocal en Instagram y TikTok, donde muestra su trabajo cotidiano y ofrece consejos sobre el cuidado de las manos.

“El modelado manual se trata de realizar las acciones simples que solemos hacer, recoger un producto, dejar algo, pero hacerlo lucir bonito”, aseguró.

Para mantener sus manos en óptimas condiciones, prioriza la hidratación y el cuidado regular de sus uñas. Además, destaca la importancia de protegerlas en tareas cotidianas, como lavar los platos, para prevenir el envejecimiento prematuro.

“Si te lavas las manos, asegúrate de ponerte loción inmediatamente después, porque tus manos son uno de los primeros lugares que muestran envejecimiento”, indicó.

A pesar de la incertidumbre de su profesión, la joven sueña con convertir el modelaje de manos en su carrera a largo plazo.

