Omarito Informa es un influencer quien en 2019 abandonó su natal Cuba para escapar de la represión y la falta de oportunidades para migrar al Perú donde inició una nueva vida y, recientemente, su impresionante historia se hizo viral por contar las grandes diferencias que ha notado entre ambas naciones que son diametralmente distintas, sobre todo cuando pisó por primera vez un supermercado.

El relato que nos compete es narrada en uno de sus últimos videos publicado en YouTube que tituló “Mi primera vez en Perú y en un supermercado”. El cubano empieza diciendo, entre otras cosas, de la nación que lo vio nacer: “donde no te puedes quejar del mal vivir así tus hijos no tengan zapatos para ir a la escuela... no te quejes, porque serás un mercenario, un pagado por la CIA, un terrorista o un gusano o gusana... bienvenidos a esa Cuba donde el turista tiene más valor que aquél que nació en ese país”.

Seguidamente, Omarito asegura que en la isla se utilizan libretas de abastecimientos para comer, que está racionalizada, por lo que nunca alcanza para llegar a fin mes y que, por si fuera poco, la televisión estatal les dice a sus ciudadanos en que en “los demás países se vive peor”.

Mira aquí el video viral

La isla de la desigualdad

No conforme con eso, el youtuber revela que Cuba es “la isla del turismo sexual”, aseverando que muchas personas salen con turistas por cosas que nos parecerían tan sencillas como una muda de ropa, un poco de higiene, por dinero, por salidas a restaurantes o por sus hijos. También habla de un lado más escabroso y perturbador donde muchos ponen en “bandeja de plata” a sus hijos para que extranjeros tomen ventaja de ellos.

Y hace una confesión tan desgarradora como dura de lo que el sistema político imperante ha hecho en la una fue un país próspero hace más de 60 años: “en Cuba si comes no te vistes, si te vistes no comes, el cubano vive del invento, de lo que puede robarle al Estado, y los que viven un poco mejor son aquellos que tienen familiares en el exterior, los cuales envían remesas mensuales y con eso pueden tener acceso a productos que aquellos que no tienen remesas no pueden comprarlos”.

Pero, ojo, hasta para lo anterior, el gobierno cubano se encarga de no ponérsela nada fácil a sus ciudadanos ¿por qué? Porque estas remesas no las pueden retirar, sino en una tarjeta para ser usados únicamente en las famosas tiendas en divisas, “donde solo puedes comprar con dólares o con euros... no pueden retirar este efectivo en físico”.

La primera vez que pisó un supermercado peruano

Entre estas y otras condiciones que podrían ser muy chocantes en el resto de las naciones, Omar nos confiesa que para ellos cuando salen hacia los llamados “países capitalistas” les resulta un cambio, por decirlo menos, abrumador:

“Como yo me sorprendí cuando llegué a Perú y cuando pise por primera vez un supermercado... quizás para ti suene ridículo, pero para mí no... en Cuba no existen supermercados, no existe una economía abierta, por ende, los cubanos no estamos acostumbrados a ver este tipo de cosas... que entres a un mercado y veas todo abastecido, que si tienes el dinero para llenar tu carrito, lo llenas”.

De hecho, sobre este punto, Omarito asegura que, si un policía ve a una persona con, por ejemplo, 20 botellas de aceite, seria decomisado por “acaparamiento”: “es la palabra que se usa para decir que usted se ha excedido en sus compras, que usted tiene más de lo necesario. Grábate esa palabra si alguna vez vas a Cuba”.

“Valora lo que tienes”

El youtuber confiesa que, pese a sus años, se muestra impresionado con lo grandes que son los supermercados, que siempre están abastecidos, que se sintió fuera de lugar: “imagínense mi cara, parecía alguien que había viajado a otra dimensión”.

Luego, se graba en un supermercado escogiendo algunos productos, solo para agregar que en su país la gente hace largas colas para conseguir alimentos como papa, cebolla, carne, entre otros: “lo primero que se le viene a la cabeza a un cubano en un supermercado como este es la familia. Aquí uno tiene acceso a todo y allá uno se está matando en una cola”.

Omarito culmina con un mensaje directo al corazón de toda su audiencia: “valora lo que tienes y el país donde naciste. Valóralo”, sentenció.