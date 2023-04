Kimberly Shaw y su esposo Jimmy estaban en un consultorio dental en Little Rock, Arkansas (Estados Unidos) cuando se percataron que un tornado comenzaba a formarse. La mujer, en ese entonces, tuvo la idea de grabar lo que pasaba desde la puerta del local. Es ahí donde arriesgó su vida. Afortunadamente, vive para contar su experiencia, pero se arrepiente de lo que hizo.

Su esposo, al ver que aumentaba el peligro, trató de cerrar la puerta del consultorio dental, pero no tuvo suerte. En ese entonces, el tornado comenzó a succionar literalmente a la mujer, según informó Inside Edition en un video viral que publicó en su canal de YouTube.

“Las ventanas explotaron, y cuando lo hizo, me succionó por la puerta”, contó Kimberly, en diálogo con la citada fuente. Ella realmente pensaba que iba a morir en ese momento. Pero estaba Jimmy para impedir que eso pasara.

Mira aquí el video viral

Su esposo nunca la soltó

“Simplemente agarré y agarré su brazo y me senté allí y la sostuve”, recalcó el hombre, que encontró la manera de sujetarse contra el marco de la puerta mientras se aferraba a su esposa. “Me salvó la vida. Si no lo hubiera hecho, yo no estaría aquí”, aseguró Kimberly.

El tornado hizo que el consultorio dental quedara en ruinas y que Jimmy tuviera cortes profundos. Afortunadamente, la mujer aprendió la lección. “Solo mantente a salvo, no seas tonta como yo y trates de grabar en video algo que te va a costar la vida”, recomendó.

