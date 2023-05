Amber Hall pensó que viviría un sueño al comprar una casa en Centennial (Colorado, Estados Unidos), pero no. Ella está viviendo una pesadilla debido a que encontró serpientes en las paredes del garaje. A continuación todos los detalles de su historia.

En diálogo con Denver7, de acuerdo a un video viral publicado en el canal de YouTube del citado medio estadounidense, la mujer contó cómo fue que descubrió que pagó por una vivienda que tenía reptiles. “Estaba tratando de desempacar, y mi perro se agachó y comenzó a caminar muy lento”, dijo.

“Me acerqué para ver lo que estaba mirando. Pensé que era como una araña o algo así, y había dos pequeños agujeros aquí y vi serpientes deslizándose por la pared. Entonces, entré en pánico”, agregó Amber Hall.

La mujer después indicó que puso su mano en la pared y, como sintió calor, supo que había más serpientes escondidas. Hasta la fecha, según informó Denver7, ha llegado a encontrar 10 reptiles. Todos de gran tamaño.

“Después de toda la investigación, todo el mundo dice que son una especie de serpiente de liga. Pero también advierten que nadie ha visto nunca una serpiente de liga tan grande”, sostuvo Amber, quien está pasando por un mal momento debido a la presencia de los animales.

“No puedo desempacar ninguna de mis cosas porque definitivamente tengo miedo de que haya serpientes en las cajas o debajo de las cajas. Es como si te metieras en la cama, y si la sábana te roza el pie o algo así, inmediatamente arrancas las sábanas o saltas de la cama para asegurarte de que no haya nada allí”, recalcó.

La mujer ha contratado a un domador de serpientes para que se encargue de retirar a todos los reptiles de las paredes de su nuevo hogar. Justamente, este hombre ha señalado que cree que algunos de estos animales han estado viviendo ahí durante al menos dos años, de acuerdo a su tamaño.

Por ahora, no puede disfrutar su nueva casa

“Es difícil. Tengo 42 años, y esta es mi primera casa. He trabajado toda mi vida por ella, y no puedo disfrutarla. Mis hijos no pueden disfrutarla. Me muero de miedo”, sentenció la mujer, que espera que el problema se solucione lo más pronto posible. De momento, ha gastado alrededor de mil dólares para sacar a las serpientes. No se sentirá cómoda en su nueva casa hasta que se rompa el concreto y se sepa dónde viven exactamente los reptiles.

